Universidad Politécnica de Piedras Negras abre sus puertas a estudiantes para que conozcan oferta educativa

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Piedras Negras
/ 26 marzo 2026
    Universidad Politécnica de Piedras Negras abre sus puertas a estudiantes para que conozcan oferta educativa
    El evento está dirigido a estudiantes de nivel medio superior de la región, informó el rector. Josué Rodríguez

Ofrecen carreras como Comercio Internacional, Ingeniería Ambiental y Mecatrónica.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras abrió sus puertas este jueves a estudiantes de nivel medio superior de la región, en una jornada informativa que se desarrolló de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El rector, Raúl Alejandro Vela Edhard, explicó que el objetivo es mostrar la infraestructura y dar a conocer la oferta académica de la institución, especialmente a los jóvenes que egresan en este ciclo escolar. Los asistentes recorrieron las instalaciones y recibieron orientación directa sobre las oportunidades educativas disponibles.

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Vela Edhard subrayó que las carreras están diseñadas en función de las necesidades del sector productivo local, lo que ha favorecido su aceptación entre los estudiantes. Además, destacó el modelo educativo que fortalece la formación a través de especialidades y programas de Técnico Superior Universitario (TSU), lo que permite a los alumnos contar con una preparación profesional previa antes de cursar una ingeniería.

“Esta modalidad brinda a los alumnos un mayor valor curricular, ya que les permite especializarse en áreas que responden a las demandas del sector empresarial, particularmente en comercio electrónico y en la industria”, señaló.

Entre las opciones académicas se encuentran: Comercio Internacional y Aduanas, con especialidad en logística; Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, enfocada en la gestión ambiental; e Ingeniería Mecatrónica, con especialidades en automatización, robótica y mantenimiento de líneas de producción.

El rector informó que la jornada estuvo abierta tanto para estudiantes como para padres de familia interesados en recibir orientación. Las visitas se realizarán conforme a una agenda; sin embargo, cualquier persona puede acudir para conocer la oferta educativa y resolver sus dudas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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