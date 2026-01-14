Fonacot fortalece economía de casi 105 mil trabajadores en Coahuila durante 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), en Coahuila, dio a conocer que durante 2025 se logró la meta establecida de otorgamiento de préstamos por el orden de los 3 mil 405 millones de pesos.

Su director, Héctor Martínez Valdez, dijo que esa cifra benefició a 104 mil 865 trabajadores, quienes pudieron disponer de sus créditos formales para comprar bienes y servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras lanza ‘Alfa’, asistente virtual en WhatsApp para reportes ciudadanos

“Los trabajadores a los que se les autoriza su crédito pueden disponer de su dinero para comprar electrodomésticos, muebles, tecnología o para gastos médicos y educativos, con descuentos directos de nómina, sin aval y tasas bajas, logrando mejorar su calidad de vida y la de su familia”.

Martínez Valdez refirió que el crédito Fonacot es una herramienta de financiamiento social que busca fomentar el ahorro y el patrimonio familiar.

“Seguiremos este año con la misma tendencia de apoyar a más trabajadores formales del estado. Es importante mencionar que, en el caso del crédito para mujeres, este no maneja comisión por apertura, por lo que cada vez más mujeres son beneficiadas en este sentido”, mencionó.

Recordó el director de Fonacot en Coahuila que dicho instituto es la financiera número uno del país que apoya a más trabajadores, con las tasas más bajas del mercado, “por mucho menos que la banca tradicional”.