Plantea Mery Ayup que el ‘Modelo Coahuila’ sea referente de la reforma judicial federal

“Entiendo que la elección se irá al 2028, lo cual, reitero, me parece muy positivo y ojalá pueda ser analizado por la Cámara de Diputados”, señaló Mery Ayup. El magistrado destacó que el modelo de votación por planillas aplicado en la entidad podría servir como ejemplo para el debate legislativo nacional.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila , Miguel Mery Ayup, se pronunció a favor de que la elección de jueces y magistrados se realice hasta el año 2028. Según el funcionario, este plazo permitiría efectuar un análisis profundo de los perfiles y asegurar que los juzgadores cuenten con la capacidad técnica necesaria.

Mery Ayup hizo un llamado a los legisladores federales para que revisen el método de selección, advirtiendo sobre los riesgos de un sistema de elección directa. Para el titular del Poder Judicial local, es fundamental blindar el proceso para evitar que personas sin preparación o con vínculos delictivos accedan a estos cargos.

“Ojalá que el modelo pueda servir más para que la elección de juzgadoras y juzgadores sea la mejor y no deje incorporarse perfiles que estén relacionados con el crimen organizado”, subrayó. El magistrado insistió en que el objetivo de cualquier reforma debe ser la mejora real de la impartición de justicia.

En este sentido, criticó el uso de métodos aleatorios para la selección de candidatos, señalando que la carrera judicial debe ser el pilar de los tribunales. “Una tómbola no puede hacer una evaluación de quién sí puede ir a elección; se tiene que analizar por un comité el perfil de cada juzgador”, sentenció.

Respecto a las vacantes en el estado, Mery Ayup detalló que se tiene proyectada la elección de entre 25 y 30 jueces, además de cuatro magistraturas que quedaron pendientes. Aseguró que estos procesos se llevarán a cabo bajo estrictos criterios de igualdad de género para garantizar la equidad en el Poder Judicial.

Finalmente, el magistrado descartó que existan jubilaciones masivas en el corto plazo dentro del sistema estatal, tras la reciente elección de nuevos perfiles. Reiteró que el tiempo adicional hacia 2028 servirá para “repensar” el modelo y fortalecer las instituciones de justicia frente a los retos de la federación.