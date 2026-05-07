Plantea Mery Ayup que el ‘Modelo Coahuila’ sea referente de la reforma judicial federal

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Plantea Mery Ayup que el ‘Modelo Coahuila’ sea referente de la reforma judicial federal
    Miguel Mery Ayup señaló que la carrera judicial debe seguir siendo el principal criterio para elegir jueces y magistrados, descartando métodos aleatorios como las tómbolas. ARCHIVO

Propone magistrado que la elección de jueces se realice en 2028 para garantizar perfiles idóneos y evitar riesgos de seguridad

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, se pronunció a favor de que la elección de jueces y magistrados se realice hasta el año 2028. Según el funcionario, este plazo permitiría efectuar un análisis profundo de los perfiles y asegurar que los juzgadores cuenten con la capacidad técnica necesaria.

“Entiendo que la elección se irá al 2028, lo cual, reitero, me parece muy positivo y ojalá pueda ser analizado por la Cámara de Diputados”, señaló Mery Ayup. El magistrado destacó que el modelo de votación por planillas aplicado en la entidad podría servir como ejemplo para el debate legislativo nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/los-chorros-aumenta-tarifa-80-mientras-que-muertes-continuan-EF20522107

Mery Ayup hizo un llamado a los legisladores federales para que revisen el método de selección, advirtiendo sobre los riesgos de un sistema de elección directa. Para el titular del Poder Judicial local, es fundamental blindar el proceso para evitar que personas sin preparación o con vínculos delictivos accedan a estos cargos.

“Ojalá que el modelo pueda servir más para que la elección de juzgadoras y juzgadores sea la mejor y no deje incorporarse perfiles que estén relacionados con el crimen organizado”, subrayó. El magistrado insistió en que el objetivo de cualquier reforma debe ser la mejora real de la impartición de justicia.

En este sentido, criticó el uso de métodos aleatorios para la selección de candidatos, señalando que la carrera judicial debe ser el pilar de los tribunales. “Una tómbola no puede hacer una evaluación de quién sí puede ir a elección; se tiene que analizar por un comité el perfil de cada juzgador”, sentenció.

Respecto a las vacantes en el estado, Mery Ayup detalló que se tiene proyectada la elección de entre 25 y 30 jueces, además de cuatro magistraturas que quedaron pendientes. Aseguró que estos procesos se llevarán a cabo bajo estrictos criterios de igualdad de género para garantizar la equidad en el Poder Judicial.

Finalmente, el magistrado descartó que existan jubilaciones masivas en el corto plazo dentro del sistema estatal, tras la reciente elección de nuevos perfiles. Reiteró que el tiempo adicional hacia 2028 servirá para “repensar” el modelo y fortalecer las instituciones de justicia frente a los retos de la federación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Judicial
Jueces

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lengua larga

Lengua larga
true

Rocha Moya y el riesgo de que México sea crucificado
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento.

Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
El Gobernador expresó su confianza en que las campañas continúen durante todo el proceso con respeto entre fuerzas políticas.

Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila
El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave.

Saraperos sufre otra derrota en casa ante Acereros de Monclova
Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS.

Evacúan a 3 pacientes a Europa desde el crucero con brote de hantavirus
El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz