Plantea SEMA censar al oso negro para evaluar su protección en Coahuila

Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Plantea SEMA censar al oso negro para evaluar su protección en Coahuila
    Se buscará contar con datos confiables antes de considerar algún cambio en su categoría ESPECIAL

La población de la especie podría haber aumentado en el estado

El Gobierno de Coahuila analiza realizar un censo del oso negro para conocer con mayor precisión el tamaño de su población en el estado.

El objetivo, según la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, es evaluar su estatus de protección y determinar si es necesario un ajuste en cuanto a la norma.

Comentó que actualmente el oso negro se encuentra incluido en la NOM-059 como especie protegida y que en la entidad ya existen programas orientados a su cuidado y conservación.

“Lo que estamos nosotros ahora proponiendo es que se haga un censo de la población de osos, porque lo que hemos visto es que de primera impresión los osos han aumentado mucho en su población”, dijo.

Estens de la Garza señaló que cualquier posible cambio en su estatus deberá basarse en información científica confiable.

“Tal vez su estatus pudiera cambiar, pero no me quisiera adelantar hasta que tengamos estudios que sean confiables y que sean un censo de la población de los osos en todo el estado”, afirmó.

