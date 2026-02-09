Pobreza en México: Coahuila destaca por reducción frente al rezago en estados de Morena

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    La brecha de pobreza en México se profundiza, con el norte del país y la dinámica económica del T-MEC mostrando mejores resultados que los programas sociales implementados en el sur. FOTO: CUARTOSCURO

Mientras entidades del sur bajo gobierno de Morena mantienen a más de un tercio de su población en precariedad, el modelo industrial de Coahuila logra una reducción histórica, bajando del 18% al 12% en solo dos años

En un escenario nacional donde la geografía parece determinar el destino económico, Coahuila se consolida como uno de los referentes positivos en el combate a la precariedad. Según el reciente Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, el estado logró una reducción significativa en sus índices, pasando del 18% al 12% de su población en situación de pobreza en el periodo 2022-2024.

TE PUEDE INTERESAR: Litio: 18 estados bajo estudio, entre ellos Coahuila, y arrancan misiones al extranjero para dominar su extracción

Esta realidad contrasta drásticamente con el panorama de 12 entidades federativas gobernadas por Morena, donde más de un tercio de sus habitantes aún vive con algún nivel de pobreza. El reporte de la Secretaría del Bienestar revela que estados como Campeche, Tabasco, Zacatecas y Michoacán no han logrado romper la barrera del 33% de su población en condiciones de pobreza de ingresos o multidimensional.

EL ABISMO ENTRE NORTE Y SUR

La brecha de desigualdad en México se ha acentuado. Mientras que en el norte del país la atracción de inversión y el aprovechamiento del T-MEC han servido como motores de movilidad social, en el sur y sureste la precariedad es la norma.

La situación alcanza niveles de emergencia en tres estados específicos, donde más de la mitad de la población vive en precariedad:

Chiapas: Apenas redujo un punto porcentual su pobreza entre 2022 y 2024.

Guerrero y Oaxaca: Mantienen a más de la mitad de sus ciudadanos en la precariedad.

Efecto T-MEC vs. Programas SocialesEspecialistas de organizaciones como México Evalúa señalan que, si bien 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza a nivel nacional entre 2022 y 2024, el crecimiento no ha sido parejo. El éxito de entidades como Coahuila y Sonora (que bajó del 22% al 14%) se atribuye a la capacidad de atraer capital extranjero para la manufactura y exportación bajo el acuerdo trilateral con EE. UU. y Canadá.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Detectan 30% más ciberdelitos en el último año

“El acuerdo trilateral ha traído resultados positivos a entidades que han podido atraer capital extranjero para exportar productos terminados”, señalan expertos, subrayando que la inversión industrial ha sido más efectiva que los programas asistenciales para generar ingresos sostenibles en el largo plazo.

El estudio en curso de México Evalúa busca profundizar en cómo el impacto del T-MEC ha creado esta “frontera económica” dentro del país, donde el Bajío y el Norte avanzan hacia la erradicación de la pobreza extrema, mientras el sur permanece anclado en rezagos históricos.

