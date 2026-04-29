Poder Judicial de Coahuila analiza uso de avatares de IA para jueces en casos de alto riesgo

El proyecto, aún en fase de diseño, busca crear representaciones digitales que permitan a los jueces participar en audiencias sin exponer su rostro, principalmente en asuntos relacionados con delitos de alto impacto.

El Poder Judicial de Coahuila analiza la implementación de avatares generados con inteligencia artificial para proteger la identidad de jueces en casos de alto riesgo, confirmó su presidente, Miguel Mery Ayup.

“Estoy construyendo el modelo”, señaló Mery Ayup, al explicar que esta herramienta serviría para garantizar condiciones de seguridad a jueces que enfrentan casos donde pueden existir amenazas. Detalló que la propuesta no aplicaría para todos los procesos, sino únicamente en aquellos que impliquen riesgos relevantes, como casos de delincuencia organizada o sentencias de alta penalidad.

El magistrado explicó que la inteligencia artificial no sustituirá a los jueces, sino que funcionará como un apoyo tecnológico. “No hay nada mejor que un juez frente a juicio; la inteligencia artificial solo debe ayudar”, afirmó.

Según lo planteado, los avatares replicarían la voz y gestos del juzgador en tiempo real, permitiendo su participación en audiencias virtuales sin mostrar su identidad física.

Mery Ayup subrayó que actualmente no existe un modelo específico adoptado, ya que el desarrollo se realiza de manera interna con el área de tecnologías del propio Poder Judicial. Además, reconoció que la implementación requeriría adecuaciones legales y la creación de protocolos para garantizar la validez jurídica de las resoluciones emitidas bajo este esquema.

“Hasta que no esté desarrollado todo el protocolo y la tecnología, no se puede implementar”, puntualizó.

El presidente del Poder Judicial indicó que el uso de avatares sería voluntario y estaría enfocado principalmente en jueces del ámbito penal. Asimismo, planteó que la inteligencia artificial podría utilizarse en otros servicios, como la orientación a la ciudadanía mediante herramientas digitales que respondan dudas sobre trámites legales.

Por ahora, el sistema judicial en Coahuila continúa operando de manera tradicional, mientras se analiza la viabilidad técnica, presupuestal y legal del proyecto.

La propuesta se da en un contexto donde autoridades buscan reforzar la seguridad de operadores judiciales sin comprometer el acceso a la justicia ni la transparencia en los procesos.