Poder Judicial reconoce que la violencia vicaria debe ser utilizada solamente en favor de las mujeres: Miguel Mery

El pasado martes, durante sesión del Pleno, en funciones de Tribunal Constitucional, el Poder Judicial de Coahuila determinó que el delito de violencia vicaria debe utilizarse exclusivamente en favor de las mujeres y no aplicarse en su contra.

La decisión se dio tras la vinculación a proceso de una mujer por ese delito, caso que generó debate a nivel nacional.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, explicó que el análisis surgió luego de que el juez que llevó a cabo la vinculación del caso consultara al Pleno si debía continuar utilizando el tipo penal de violencia vicaria en una causa donde la imputada era una mujer.

“El poder judicial reconoce que la violencia vicaria debe ser utilizada solamente en en favor de las mujeres”, señaló.

Indicó que, aunque el artículo 272 fracción sexta del Código Penal estatal contempla el delito de manera abierta, el Pleno concluyó que se trata de una acción afirmativa que responde a la desigualdad y a la violencia histórica ejercida contra las mujeres. En ese sentido, la respuesta fue que no se continúe aplicando ese tipo penal en el caso concreto.

El magistrado precisó que, si una mujer comete conductas que afecten a sus hijos o a su expareja, existen otros delitos que pueden configurarse, como violencia familiar, violencia física o psicológica, incumplimiento de convenios judiciales u otras figuras previstas en la legislación, según sea el caso.

Como parte de los acuerdos, el Pleno resolvió enviar un exhorto al Congreso de Coahuila para que revise y, en su caso, reforme el tipo penal, a fin de establecer con claridad que debe aplicarse únicamente en beneficio de las mujeres.

Sobre el proceso en curso, señaló que el delito debería ser reclasificado y sugirió al juez no utilizar la figura de violencia vicaria en contra de la imputada.

Por su parte, la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, afirmó que el Poder Legislativo atenderá el exhorto del Poder Judicial.

Recordó que el delito fue reconocido en 2023 en Coahuila y que hasta ahora no se había presentado ningún motivo de inconstitucionalidad. Añadió que el Congreso ya revisaba la armonización con la legislación federal y el planteamiento de colectivas que trabajan el tema de violencia vicaria.

La legisladora indicó que, para evitar errores en la aplicación de la perspectiva de género, se analizará el sujeto activo del delito y se harán los ajustes necesarios en la norma estatal.