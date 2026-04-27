Denuncian trabajadores presuntas irregularidades laborales en restaurante de Saltillo

De acuerdo con el testimonio de uno de los empleados, quien habló en representación de sus compañeros, varios de ellos no cuentan con afiliación al IMSS, además de que se les solicitaba laborar horas extra sin pago y cubrir jornadas en días festivos sin remuneración adicional.

Un grupo de trabajadores de un restaurante en Saltillo decidió organizarse para exigir mejoras en sus condiciones laborales, luego de señalar que operaban sin prestaciones y bajo esquemas que consideran injustos.

La inconformidad derivó en una organización interna entre el personal para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, tras manifestar su postura, los trabajadores señalaron que enfrentaron presiones para firmar su renuncia.

“Nos organizamos todos para exigir nuestros derechos. Muchos no tienen IMSS, nos pedían quedarnos horas extra y no las pagaban, tampoco los días festivos”, expuso el trabajador.

La situación escaló cuando, según su relato, el acceso al restaurante fue restringido mientras el personal permanecía dentro del área de cocina. En ese contexto, elementos policiales acudieron al sitio, lo que generó incertidumbre entre los empleados.

“Estamos todos aquí en la cocina. Ya llegaron los policías y nos invitan a salir, pero no queremos salir”, señaló la noche del domingo.

El mismo trabajador aseguró que, hasta ese momento, no se habían registrado agresiones físicas, aunque sí percibieron una actitud intimidatoria por parte de quienes acudieron al lugar.

En redes sociales, la denuncia generó diversas reacciones. Algunos usuarios ofrecieron asesoría legal y sugirieron acudir a instancias como conciliación laboral, mientras que otros respaldaron la decisión de los trabajadores de organizarse.