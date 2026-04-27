Denuncian trabajadores presuntas irregularidades laborales en restaurante de Saltillo

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Denuncian trabajadores presuntas irregularidades laborales en restaurante de Saltillo
    Ya existen al menos una decena de demandas en curso en contra del establecimiento. REDES SOCIALES

Empleados señalan falta de prestaciones, horas extra sin pago y presiones para renunciar; al organizarse, denunciaron presencia policial en el lugar

Un grupo de trabajadores de un restaurante en Saltillo decidió organizarse para exigir mejoras en sus condiciones laborales, luego de señalar que operaban sin prestaciones y bajo esquemas que consideran injustos.

De acuerdo con el testimonio de uno de los empleados, quien habló en representación de sus compañeros, varios de ellos no cuentan con afiliación al IMSS, además de que se les solicitaba laborar horas extra sin pago y cubrir jornadas en días festivos sin remuneración adicional.

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La inconformidad derivó en una organización interna entre el personal para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, tras manifestar su postura, los trabajadores señalaron que enfrentaron presiones para firmar su renuncia.

“Nos organizamos todos para exigir nuestros derechos. Muchos no tienen IMSS, nos pedían quedarnos horas extra y no las pagaban, tampoco los días festivos”, expuso el trabajador.

La situación escaló cuando, según su relato, el acceso al restaurante fue restringido mientras el personal permanecía dentro del área de cocina. En ese contexto, elementos policiales acudieron al sitio, lo que generó incertidumbre entre los empleados.

“Estamos todos aquí en la cocina. Ya llegaron los policías y nos invitan a salir, pero no queremos salir”, señaló la noche del domingo.

El mismo trabajador aseguró que, hasta ese momento, no se habían registrado agresiones físicas, aunque sí percibieron una actitud intimidatoria por parte de quienes acudieron al lugar.

En redes sociales, la denuncia generó diversas reacciones. Algunos usuarios ofrecieron asesoría legal y sugirieron acudir a instancias como conciliación laboral, mientras que otros respaldaron la decisión de los trabajadores de organizarse.

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También se mencionó que ya existen al menos una decena de demandas en curso, aunque el propio denunciante indicó que serían más de 40 empleados los que podrían sumarse a acciones legales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte del establecimiento señalado.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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