Policías salvan a joven que intentó quitarse la vida arrojándose al paso de los autos, en la carretera Saltillo-Torreón

PARRAS, COAH.- La oportuna intervención de elementos de la Policía del Estado permitió salvar la vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, originario del estado de Hidalgo, quien la tarde de este martes intentó quitarse la vida en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura de Paila, en el municipio de Parras de la Fuente.

TE PUEDE INTERESAR: Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia y se percataron de que el joven se arrojó intempestivamente al paso de un vehículo en circulación. El conductor logró esquivarlo, evitando un atropellamiento fatal.

De inmediato, los elementos descendieron de la patrulla y, tras un forcejeo, lograron someterlo y ponerlo a salvo. Durante el intento de diálogo, el hombre se mostró renuente a recibir ayuda; incluso, al ser liberado momentáneamente, volvió a lanzarse contra otro automóvil que transitaba por la vía, sin resultar lesionado.

Ante el riesgo inminente, los policías intervinieron nuevamente y lo trasladaron a su destacamento para resguardarlo. De acuerdo con el reporte, el joven manifestó reiteradamente que no deseaba seguir viviendo e incluso pedía que le dispararan. En ningún momento proporcionó su identidad y se encontraba en aparente estado inconveniente.

Personas de la zona señalaron que el hombre llevaba tiempo viviendo debajo de un puente cercano, donde pernoctaba, y que solía salir por las mañanas; sin embargo, nunca antes había protagonizado una situación de este tipo, lo que generó sorpresa entre los habitantes del lugar.

Las autoridades indicaron que se activaron los protocolos correspondientes para su atención y resguardo, con el objetivo de canalizarlo a instancias especializadas.