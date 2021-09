Por acuerdo, dan 35 de años a feminicida de Alondra en Saltillo

Este lunes, el Centro de Justicia Penal presenció la audiencia de procedimiento abreviado contra José Santana, luego de que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado a casi un año del feminicidio contra la joven Alondra Gallegos.

Fue durante el mes de septiembre del año pasado, cuando la joven de 21 años fue reportada como desaparecida por sus familiares; situación que desató una fuerte movilización entre la sociedad civil de Saltillo donde se exigía su paradero.

Sin embargo, días más tarde y previo a que la familia tuviera conocimiento, los medios de comunicación informaron que el cuerpo de la joven había sido encontrada sin vida en un domicilio de la colonia La Madrid , donde la joven solía prestar servicios de limpieza doméstica.

Las marchas continuaron encabezadas por los familiares de Alondra, quienes entonces exigieron penas máximas y responsabilidades para otros terceros que habrían obstaculizado la búsqueda de la joven, o bien participaron en el ocultamiento de la misma.

Este feminicidio, ocurrió en medio de un año violento para las mujeres y repleto de feminicidios tanto en México como en Coahuila, y la incidencia durante ese 2020 no cayó en comparación del año anterior pues de igual forma se registraron 24 casos y más de 100 llamadas diarias a los teléfonos del 911.

José Santana de 21 años de edad tuvo el procedimiento abreviado toda vez que admitió su responsabilidad, por lo que la Fiscalía generó un acuerdo que ahorrará la ampliación de la investigación con vías a un juicio oral; misma que se puede realizar a lo largo de dos años, como ocurre con los delitos graves estipulados en el Código Penal.

Dichas investigaciones, permiten que la Fiscalía pueda recuperar pruebas detalladas para que durante el juicio oral, si es que la persona se declara culpable, pueda tener una individualización de penas donde se contemple una penalidad para cada elemento que se haya recuperado en la investigación.

Estos procedimientos abreviados en los que tanto las familias de las víctimas como los imputados tienen que estar de acuerdo, contienen beneficios para los imputados, y en el caso de José Santana el beneficio por admitir los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver, se impusieron 35 años de prisión, de los 60 años que se consideran como la pena la máxima en Coahuila por el delito principal.

De acuerdo con un reportaje publicado por VANGUARDIA y auspiciado por el Border Hub Center, desde 2014, el 84 por ciento de las sentencias por feminicidio se negociaron en Coahuila, y esto se formula a partir de una especie de presión hacia las familias de las víctimas para que se obtenga una sentencia.

En el caso de la causa penal del feminicidio de Alondra , también se aprobó una reparación del daño de un millón y 500 mil pesos que se otorgarán a la familia directa de Alondra Gallegos.

“Después de casi un año lo sentenciaron a 35 años. Se me hace poco, y no dudo que con buen comportamiento salga hasta antes o algo. Aún así nada repara la perdida, no hay cambio ni conciencia en la sociedad, diario siguen matando 10 mujeres en México. ¿Qué necesitamos para que esto cambie? ”, Expresó una de las primas de Alondra, Mónica Gallegos.