Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses

    Una mujer intervino para separar a las jóvenes en medio del enfrentamiento registrado antes de las 07:20 horas. FOTOS: TOMADAS DE FACEBOOK

Usuarios reportaron que varios estudiantes presenciaron el pleito sin intervenir, mientras madres debatieron sobre la responsabilidad de los alumnos fuera del plantel

La tarde de ayer lunes en Saltillo, dos alumnas de la secundaria No. 2 protagonizaron un altercado físico en la parada de autobuses ubicada frente a Walmart Reforma, aproximadamente a las 07:15 horas, según reportes compartidos en un grupo de Facebook local.

De acuerdo con los testimonios de usuarios en la red social, la confrontación comenzó cuando una de las jóvenes, identificada por llevar pijama, agredió a otra estudiante que permanecía en el lugar conversando.

Una mujer adulta intervino para separar a las menores, mientras algunos compañeros de las involucradas alentaban el conflicto y grababan los hechos en sus dispositivos móviles.

“Los compañeros, en lugar de separarlas, las estaban incitando y grabando; eso no está padre”, comentó la usuaria que difundió el incidente, advirtiendo a otros padres de familia sobre la situación.

$!Usuarios de redes sociales alertaron a padres tras difundirse el pleito entre alumnas.
Usuarios de redes sociales alertaron a padres tras difundirse el pleito entre alumnas. FOTO: TOMADA DE FACEBOOK

En los comentarios de la publicación, varias madres de familia indicaron que sus hijos asisten a la secundaria mencionada y no han tenido problemas dentro del plantel.

Algunas destacaron la disposición del personal docente para atender conflictos, mientras que otras precisaron que los incidentes ocurren fuera de las instalaciones escolares y que la responsabilidad recae en los estudiantes, no en la institución.

El episodio generó preocupación entre padres de familia que utilizan esta parada de autobuses diariamente, ya que refleja cómo los conflictos entre estudiantes pueden trasladarse a espacios públicos. Hasta el momento, no se han reportado lesiones graves, y no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la escuela.

