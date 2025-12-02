Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses

La tarde de ayer lunes en Saltillo, dos alumnas de la secundaria No. 2 protagonizaron un altercado físico en la parada de autobuses ubicada frente a Walmart Reforma, aproximadamente a las 07:15 horas, según reportes compartidos en un grupo de Facebook local.

De acuerdo con los testimonios de usuarios en la red social, la confrontación comenzó cuando una de las jóvenes, identificada por llevar pijama, agredió a otra estudiante que permanecía en el lugar conversando.

Una mujer adulta intervino para separar a las menores, mientras algunos compañeros de las involucradas alentaban el conflicto y grababan los hechos en sus dispositivos móviles.

“Los compañeros, en lugar de separarlas, las estaban incitando y grabando; eso no está padre”, comentó la usuaria que difundió el incidente, advirtiendo a otros padres de familia sobre la situación.