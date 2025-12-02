Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’

/ 2 diciembre 2025
    Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’
    Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta. Foto: @López Obrador/Cuartoscuro

Pero no se puede decir... Que ya lo “esperaba”

AMLO salta de gusto porque ha matado dos pájaros de una pedrada, uno es aquél que se refiere al más reciente libro que ha escrito, y el otro es referente a lo que se moría por decir y gritar a los cuatro vientos, que solo saldría para defender a capa y espada a Claudia, a la Democracia y a la Soberanía de México, aunque todos sabemos y conocemos que sus verdaderas intenciones son volver a desgobernar, disculpen, gobernar al país, ya que no está agusto, puesto que sus auténticas ganas, son volver a vivir en “Palacio” Nacional .

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

