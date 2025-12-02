Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’
Pero no se puede decir... Que ya lo “esperaba”
AMLO salta de gusto porque ha matado dos pájaros de una pedrada, uno es aquél que se refiere al más reciente libro que ha escrito, y el otro es referente a lo que se moría por decir y gritar a los cuatro vientos, que solo saldría para defender a capa y espada a Claudia, a la Democracia y a la Soberanía de México, aunque todos sabemos y conocemos que sus verdaderas intenciones son volver a desgobernar, disculpen, gobernar al país, ya que no está agusto, puesto que sus auténticas ganas, son volver a vivir en “Palacio” Nacional .