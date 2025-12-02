No atan ni desatan

¿Les platico? ¡Arre!

Primero, para los puristas del lenguaje, la diferencia entre ambos conceptos:

- INEFICACIA: No dar los resultados esperados.

- INEFICIENCIA: Uso inadecuado de recursos.

¿Cuál de los dos se aplica a los gobiernos que anidan cual larvas en este vapuleado País?

”Ah, chingá. Pos las dos”, diría mi abuela la alcaldesa.

Veamos los siguientes datos que obtuve mediante el BigData-DETONA cruzando información del INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, FGR, UIF, SAT, SHCP, ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior), más tesorerías estatales y municipales. Por favor, abróchense los cinturones y que el Dos de Spinoza nos acoja a todos confesados:

- Citas para consultar en el IMSS, ISSSTE y Centros de Salud de la SSA, demoran cinco meses en promedio. “Mejor págame los gastos funerarios”, le dice un hombre de la 3a edad a la recepcionista de cierta clínica pública. El presupuesto combinado de esas dependencias federales, más las estatales y municipales en todo el País suma $700,000 millones de pesos en 2025.

- Apantallajes en lugar de patrullajes, de la Guardia Nacional en carreteras de México mediante carrocerías de cartón sentadas sobre 4 ladrillos, en vez de llantas.

- Soldados haciendo trabajos de albañilería, jardinería, cocina y lavandería, choferes y mandaderos de los altos mandos, en vez de enfrentar a las bandas de malandros que tienen a México en un puño.

- Gobernadores como el Tal Samuel de NL (MC); Rubén Rocha Moya en Sinaloa (MORENA); Ricardo Gallardo Cardona, SLP (PVEM); María del Pilar Avila Olmeda, BC (MORENA); Alfredo Ramírez Bedoya (MORENA); Manolo Jiménez, de Coahuila (PRI); María Eugenia Campos, Chihuahua (PAN), perdidos en campañas de auto promoción y buscando el fuero protector de diputaciones y senadurías, para librarse de ir a la cárcel por sus enriquecimientos explicables, nepotismos y otras fechorías. La UIF, la FGR, el SAT y las Auditorías Estatales tienen vivas, carpetas de investigación en contra de esos personajes, por más de $300,000 millones de pesos en operaciones ilícitas, factureras, simulaciones y desviaciones de fondos.

- Legisladores de la calaña de Adán Augusto López (MORENA); Saaantiago González y Lupe Rodríguez (PT) más muchísimos otros federales y locales de todos los partidos, “bailándose” casi $400,000 millones de presupuesto este 2025 y pidiendo todavía más para llegar a los $500,000 en 2026, a pesar de un histórico rezago legislativo. Si a estos le sumamos los cabildos de todos los municipios de México, el gasto rebasa los $600,000 millones.

- SEDENA, Marina, Guardia Nacional, dependencias federales, estatales y municipales de seguridad pública, engulléndose este año, $290,000 millones, mientras México entero arde en las llamas de la delincuencia, organizada y no organizada.

- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el poder judicial en pleno, gastándose este año $5,208 millones, para ser México el país con menos certeza jurídica de todo el mundo, incluyendo los cinco continentes.

- El nuevo INE en manos de la 4T, MORENA y la familia Taddei, con un presupuesto a punto de agotarse, de $27,000 millones, a pesar de que este 2025 no hubo elecciones federales, estatales ni municipales. Para 2027 se tiene proyectado un presupuesto de $150,000 millones, porque habrá elecciones en todo México.

- La Secretaría del Bienestar gastándose este año, $590,000 millones, de los cuales, más de la mitad se van en dádivas a los ninis esquineros blanquilleros (huevones, les diría mi abuela la alcaldesa), a los viejitos, similares, anexos y conexos.

- Presupuestos ejercidos en 2025 por la UNAM ($45,000 millones); UANL ($9,408 millones); Politécnico Nacional ($2,500 millones); Universidad Autónoma Metropolitana ($1,335 millones); Universidad Pedagógica Nacional ($990 millones); Universidad Benito Juárez, creada por AMLO: $3,000 millones, cifra duplicada en 2025 respecto a la del año pasado. Y pensar que todas estas instituciones ponen los intereses políticos de sus rectores y directivos, por delante de la educación.

Me da pena sumar todas estas cantidades y sin embargo, el rigor periodístico me obliga a hacerlo.

Entonces, si le sumamos a todo esto las nóminas de la burocracia federal, estatales y municipales, estamos hablando del 80% del PIB nacional.

Lo cual significa que para obra pública, servicios e infraestructura, le queda a México solo el 20% del PIB nacional.

Por eso estamos en el fondo de las listas de crecimiento económico y desarrollo a nivel mundial.

Por eso tenemos el caos de movilidad (¿me estás leyendo, Samuel García Sepúlveda?); calles, avenidas y carreteras destrozadas; falta de salud; carencia de agua; drenajes arruinados; inundaciones cataclísmicas; inseguridad; pésima educación pública pues -además- está en manos de ideólogos y no pedagogos; rampante inseguridad y corrupción galopante.

Por eso, los mexicanos promedio cada vez se vuelven más pobres y la élite de políticos corruptos, cada vez son más ricos.

