Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón

Torreón
/ 2 diciembre 2025
    Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón
    Esta situación ha llevado a personas a sentirse engañadas después de solicitar y pagar por servicios que creyeron legítimos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGAURDIA

El obispo Luis Martín Barraza Beltrán confirmó que el individuo no es sacerdote católico y no mantiene vínculo alguno con la Diócesis de Torreón ni con la Santa Sede

TORREÓN, COAH.– La Diócesis de Torreón emitió una aclaración dirigida a la comunidad católica con el fin de evitar confusiones entre los fieles que buscan recibir sacramentos y servicios religiosos.

Se trata de un pronunciamiento oficial respecto al señor José (Tadeo) Rivas de la Torre, quien ha aparecido en distintos espacios celebrando misas y realizando otros actos religiosos.

El obispo Luis Martín Barraza Beltrán confirmó que esta persona no está incardinada como sacerdote católico y no mantiene ningún vínculo con la Diócesis de Torreón ni con la Santa Sede.

La principal preocupación es que los actos y documentos expedidos por Rivas de la Torre —incluyendo sacramentos y trámites funerarios— carecen de validez dentro de la Iglesia Católica.

Esta situación ha generado que algunas personas se sientan engañadas tras solicitar y pagar por servicios que consideraban legítimos.

“El propósito es evitar confusiones, especialmente entre quienes desconocen que las ceremonias que solicitan no tienen validez dentro de la Iglesia Católica”, expresó la Diócesis.

La autoridad eclesiástica señaló que respeta la libertad religiosa de Rivas de la Torre y de la comunidad que lo acompaña, pero subrayó la importancia de la claridad cuando se ofrecen servicios que pueden inducir a los fieles a creer que cuentan con reconocimiento eclesiástico.

Asimismo, se informó que organizaciones ortodoxas en la región han negado tener cualquier tipo de relación con él.

