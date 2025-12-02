Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón

TORREÓN, COAH.– La Diócesis de Torreón emitió una aclaración dirigida a la comunidad católica con el fin de evitar confusiones entre los fieles que buscan recibir sacramentos y servicios religiosos.

Se trata de un pronunciamiento oficial respecto al señor José (Tadeo) Rivas de la Torre, quien ha aparecido en distintos espacios celebrando misas y realizando otros actos religiosos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Caerá aguanieve en Coahuila?... esto dice el SMN

El obispo Luis Martín Barraza Beltrán confirmó que esta persona no está incardinada como sacerdote católico y no mantiene ningún vínculo con la Diócesis de Torreón ni con la Santa Sede.

La principal preocupación es que los actos y documentos expedidos por Rivas de la Torre —incluyendo sacramentos y trámites funerarios— carecen de validez dentro de la Iglesia Católica.

Esta situación ha generado que algunas personas se sientan engañadas tras solicitar y pagar por servicios que consideraban legítimos.

“El propósito es evitar confusiones, especialmente entre quienes desconocen que las ceremonias que solicitan no tienen validez dentro de la Iglesia Católica”, expresó la Diócesis.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: adulto mayor sufre caída de dos metros en obra inconclusa del Metrobús

La autoridad eclesiástica señaló que respeta la libertad religiosa de Rivas de la Torre y de la comunidad que lo acompaña, pero subrayó la importancia de la claridad cuando se ofrecen servicios que pueden inducir a los fieles a creer que cuentan con reconocimiento eclesiástico.

Asimismo, se informó que organizaciones ortodoxas en la región han negado tener cualquier tipo de relación con él.