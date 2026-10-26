Por aire y tierra refuerzan vigilancia en brechas y carreteras de Coahuila

Con apoyo de un helicóptero y recorridos terrestres, elementos de la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción y los Grupos de Reacción de distintas regiones desplegaron un operativo de presencia y vigilancia en brechas, caminos rurales y carreteras de Coahuila.

Las acciones tienen como objetivo reforzar la seguridad mediante recorridos en distintos puntos del estado, así como mantener la vigilancia en zonas de difícil acceso.