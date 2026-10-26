Por aire y tierra refuerzan vigilancia en brechas y carreteras de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El operativo cuenta con el apoyo de un helicóptero y recorridos terrestres para reforzar la presencia policial
Con apoyo de un helicóptero y recorridos terrestres, elementos de la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción y los Grupos de Reacción de distintas regiones desplegaron un operativo de presencia y vigilancia en brechas, caminos rurales y carreteras de Coahuila.
Las acciones tienen como objetivo reforzar la seguridad mediante recorridos en distintos puntos del estado, así como mantener la vigilancia en zonas de difícil acceso.
El operativo contempla caminos y carreteras que conectan con municipios como Piedras Negras, Hidalgo, Guerrero, Progreso y Juárez, además de otros sectores de la entidad.
Desde el aire, el helicóptero apoya las labores de vigilancia, mientras que, por tierra, los elementos policiales recorren brechas y vías de comunicación como parte de la estrategia de seguridad estatal.
La presencia de las corporaciones busca mantener la vigilancia en distintos puntos de Coahuila y fortalecer las acciones de prevención en carreteras y caminos rurales.