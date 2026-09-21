Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición

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    Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición
    Hay entidades, como el caso de Coahuila, que se han mantenido en el top de competitividad en 20 años. Especial

La entidad destaca por exportaciones, así como una de las menores tasas de homicidio y robo de vehículo

CDMX.- En los últimos 20 años, las entidades de la República que destacan por mantenerse como las más competitivas del País son la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco); Coahuila destacó en el cuarto peldaño de este top.

En el top 10 del Índice de Competitividad Estatal, que con esta edición cumple 20 años, las entidades mencionadas han sido líderes por su desempeño, el talento capacitado y la baja tasa de informalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-monclova-y-piedras-negras-entre-las-ciudades-mas-competitivas-del-pais-imco-HC21106098

En el caso de la CDMX, el Imco reconoció que cuenta con el talento más capacitado para recibir inversión especializada en tecnología e inteligencia artificial (IA).

En este periodo, la capital del País se ha mantenido en la primera posición del Índice en porcentaje de la población con educación superior y en grado de escolaridad.

De igual manera, es la economía más eficiente en términos de consumo eléctrico al estar enfocada en el sector servicios.

Nuevo León es el estado con el sector tecnológico más desarrollado, ya que se mantuvo en la primera posición en complejidad de los sectores de innovación desde 2006.

“La entidad cuenta con personal técnicamente capacitado, con el segundo lugar en población con educación superior y uno de los mayores grados de escolaridad durante 20 años. De igual manera, ha mantenido una baja tasa de informalidad laboral”, destacó el Imco.

$!Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición

En el caso de Querétaro, destaca en el indicador de Estado de Derecho y tiene una baja percepción de corrupción en términos relativos.

“Durante estos 20 años, la entidad ha desarrollado una economía con altos niveles de dinamismo en sectores como el automotriz, aeroespacial y recientemente en centros de datos. Su industria tecnológica la posiciona en segundo lugar en complejidad económica durante los últimos cinco años. También destaca como cluster logístico de carga aérea”, subrayó el Instituto.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ip-destaca-posicion-de-saltillo-en-indicador-del-imco-ND21114449

Otro estado sobresaliente es Coahuila, al ser beneficiada por el auge de las exportaciones automotrices. Es decir, durante 20 años se ha mantenido en segundo lugar en exportaciones como porcentaje del PIB, al alcanzar 100.3 por ciento, en 2026. Además, ostenta una de las menores tasas de homicidio y robo de vehículo.

Por otro lado, Baja California Sur muestra una economía dinámica gracias al turismo, bajos niveles de informalidad y buena percepción en seguridad.

Jalisco también se encuentra dentro de los 10 estados más competitivos, debido a una economía diversificada, crecimiento alto para empresas con más de 50 empleados e innovación medida en solicitudes de patentes.

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