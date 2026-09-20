Toluca vs Santos: los Guerreros remontan y vencen 3-2 a los Diablos

Los Diablos Rojos del Toluca tenían el partido en sus manos, pero terminaron dejando escapar una ventaja de dos goles ante Santos Laguna, que encontró la manera de reaccionar en el segundo tiempo y se llevó el triunfo por 3-2 del Estadio Nemesio Diez, en la Jornada 9 del Apertura 2026. El resultado no modifica por ahora la posición de Toluca en la parte alta de la clasificación, pero sí representa un tropiezo en casa después de un encuentro que parecía encaminado desde la primera mitad.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró el 1-0 al minuto 25. Alexis Vega mandó un servicio al área y Federico Viñas apareció para conectar de cabeza y superar a Carlos Acevedo. Santos intentó responder con disparos de Ezequiel Bullaude, Mauricio Cuevas y Esteban Lozano, aunque Luis García estuvo atento para evitar el empate. Toluca, mientras tanto, continuó buscando ampliar la diferencia. Paulinho tuvo algunas oportunidades y finalmente consiguió su recompensa al minuto 43, cuando recibió una asistencia de Alexis Vega y definió con la pierna izquierda dentro del área para colocar el 2-0.

Parecía que los Diablos llegarían al descanso con una ventaja cómoda, pero Santos encontró una respuesta inmediata. En el tiempo agregado de la primera parte, Bullaude aprovechó una acción dentro del área y marcó el 2-1 al 45+1’. El cierre del primer tiempo también tuvo una revisión del VAR que involucró a Everardo López. El defensor había recibido la tarjeta roja, pero después de revisar la jugada, el árbitro revirtió la expulsión y Toluca continuó con 11 jugadores. Para el complemento, Santos realizó modificaciones en busca de mayor presencia ofensiva. Francisco Villalba y Diego González ingresaron al terreno de juego, mientras que posteriormente Kevin Palacios y Eduardo Aguirre también tuvieron participación. Los cambios comenzaron a reflejarse en el desarrollo del encuentro. Los Guerreros adelantaron líneas y obligaron a Toluca a retroceder durante algunos pasajes. Palacios ya había avisado con una oportunidad que fue contenida por Luis García, pero al minuto 86 encontró el empate. Villalba asistió desde el sector ofensivo y Palacios sacó un disparo de derecha desde fuera del área que terminó dentro de la portería.

El 2-2 cambió por completo el escenario. Toluca intentó recuperar la ventaja y Santos aprovechó los espacios para buscar el tercero. En el tiempo agregado, los visitantes incluso habían conseguido marcar nuevamente por conducto de Eduardo Aguirre, pero el VAR anuló la anotación por una mano. Santos no dejó de insistir. Cuando parecía que el empate sería definitivo, llegó la jugada que cambió el resultado. Al 90+5’, Villalba recibió de Mauricio Cuevas y, desde fuera del área, sacó un zurdazo que terminó junto al poste derecho de Luis García. El 3-2 completó la remontada y silenció al Nemesio Diez. Toluca todavía tuvo una última oportunidad antes del silbatazo final, pero ya no pudo modificar el marcador. El encuentro terminó al 90+7’, con Santos sumando su segunda victoria consecutiva y Toluca dejando escapar tres puntos después de haber construido una ventaja de dos goles. Para la Jornada 10, los Diablos Rojos tendrán otro compromiso de alta exigencia cuando visiten a Cruz Azul, mientras que Santos Laguna enfrentará a los Tuzos del Pachuca.