Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash

El crimen ocurrió mientras la candidata conversaba con comerciantes y simpatizantes de la zona. Testigos presenciales informaron que un hombre armado se aproximó a la víctima y le disparó a quemarropa antes de darse a la fuga.

La periodista y candidata política peruana Susy Ysabel Aponte Polo, conocida popularmente como ”La China Polo”, fue asesinada a balazos durante un recorrido de campaña electoral. El ataque ocurrió en pleno mercado del distrito de Caraz, ubicado en la región de Áncash, Perú.

VICÍTMAS REGISTRADAS Y SU SITUACIÓN

El ataque armado dejó un saldo trágico en el lugar del evento. Además de la muerte confirmada de Susy Aponte Polo, cinco personas resultaron heridas por disparos durante la balacera.

Los heridos recibieron atención médica inmediata en el lugar por parte de los servicios de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde permanecen bajo observación médica.

INVESTIGACIÓN Y DETENIDOS

La Policía Nacional del Perú inició operativos de búsqueda tras la agresión. Como resultado preliminar, las autoridades detuvieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana catalogado como el principal sospechoso del atentado.

La Fiscalía y la División de Homicidios avanzaron con las investigaciones en las horas posteriores. Actualmente suman tres personas intervenidas, entre las que se encuentran el presunto autor material, el conductor que facilitó el traslado y un supuesto financista del ataque.

Las autoridades mantienen como hipótesis central un asesinato por encargo o sicariato. Un equipo especializado de la policía en Lima se desplazó hacia Áncash para liderar las investigaciones correspondientes.

YA HABÍA AMENAZAS Y DENUNCIAS PREVIAS

Susy Aponte Polo ya había alertado sobre el riesgo que corría su vida. Días antes del atentado, la periodista utilizó sus redes sociales para hacer públicas múltiples amenazas de muerte dirigidas hacia su persona.

La comunicadora señaló en sus publicaciones que las intimidaciones provenían de reos en centros penitenciarios. Estas amenazas se intensificaron a medida que avanzaba su trabajo periodístico y su campaña política en la región.

SU TRAYECTORÍA POLÍTICA Y PERIODÍSTICA

La víctima tenía 43 años y postulaba a la gobernación de Áncash. Competía como candidata por el movimiento político Socios por Áncash con miras a las elecciones regionales.

En el ámbito profesional, dirigía el programa de noticias digital ”China Polo Dominical”. A través de este espacio realizaba investigaciones periodísticas sobre minería ilegal, actos de corrupción e irregularidades policiales en la zona.

HAY CONDENA INSTUTICIONAL ANTE EL ATENDADO

Diversas organizaciones e instituciones emitieron pronunciamientos oficiales sobre el caso. La Relatoría Especial de la CIDH y el Jurado Nacional de Elecciones condenaron enérgicamente el uso de la violencia en el proceso electoral.

Las entidades exigieron al Estado peruano garantizar la seguridad del resto de candidatos en contienda. Asimismo, solicitaron que la labor periodística de Aponte Polo sea considerada como un elemento clave dentro de las líneas de investigación.