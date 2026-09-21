Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova

Así lo ha señalado el líder estatal de este organismo político, Carlos Robles Loustaunau , en recientes reuniones partidistas, en distintas regiones de la entidad.

El Partido Revolucionario Institucional tiene aseguradas las alcaldías de Torreón, Saltillo y Monclova para la elección constitucional del 2027.

Según Robles, el trabajo de Miguel Riquelme en Torreón, de Javier Díaz en la capital del estado y de Carlos Villarreal en la capital del acero permitirá al PRI mantenerse en el poder.

Sin embargo, llamó a coordinadores y militantes a no confiarse y estar atentos para evitar sorpresas causadas por distracciones y exceso de confianza.

En el mismo tono, el senador Gabriel Elizondo, presente en varias de las reuniones, ha dejado claro mantener la unidad y evitar filtraciones al exterior que arriesguen el plan electoral.

Es tal la confianza que don Carlos acaba de designar a Jeanne Snydelaar y a Cristina Rodríguez como operadoras en la Región Centro a pesar de que tienen inactivas políticamente más de dos sexenios.

Múzquiz, Nueva Rosita y Sabinas, en la Región Carbonífera, figuran con focos rojos para el tricolor ante la posible participación de Tony Flores, Bebo Zcruz y Chano Díaz, por la oposición.

EL DOSSIER

En Coahuila, uno de los alcaldes de las tres principales ciudades del estado, que participará por la reelección, se encuentra bajo investigación de agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

Un dossier sellado por la DEA y el FBI establece una averiguación por lavado de dinero, uso indebido de recursos públicos, entre otros delitos.

El expediente advierte también temas de corrupción, pero las autoridades del vecino país lo mantienen bajo reserva, aunque lo refuerzan con nueva información.

El tema es delicado, y puede tronar en 2027...

TODO YO, TODO YO

¿Qué mano mece la cuna del diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, contra el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández?

Y es que el líder estatal del PT ya quiere demandar a Fernández Montañez hasta por la falta de lluvia en Coahuila y porque pierde el Santos.

Ahora, Mejía Berdeja salió con la peregrina idea de denunciar al fiscal coahuilense por una supuesta golpiza a extrabajadores de AHMSA, hace meses en Castaños.

Antes, acusó infructuosamente a Federico Fernández por supuestamente intervenir en las elecciones pasadas a diputados locales y ahora va de nuevo contra el funcionario estatal.

Conspiracionistas comarcanos juran que la persistencia de Ricardo es “fuego amigo” contra Federico, aunque versiones más serias apuntan a la hoy presa exedil de Múzquiz, Tania Flores. Tania Vanessa no perdona que el fiscal cumpliera su deber y que la detuviera para consignarla ante el juez que ordenó su reclusión.

¿Usted qué opina?