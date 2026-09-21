Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal

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    Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal
    Luego de la suspensión del suministro de agua durante los últimos días, la paramunicipal Agsal considera que el acuaférico ayudaría para evitar esta situación. Especial

Tras los apagones colonias del poniente como Satélite o Saltillo 2000 fueron las últimas en tener suministro regular de agua

Iván José Vicente García, director general de Aguas de Saltillo (Agsal), expuso que el acuaférico anunciado el año pasado permitirá abastecer con mayor rapidez a toda la ciudad, incluidas las colonias de los sectores poniente y norte.

Tras los apagones registrados a principios de septiembre, colonias como Saltillo 2000 y Satélite, entre otras, permanecieron prácticamente dos semanas sin agua.

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“Esto nos va a permitir que, ante circunstancias como esta que estamos viviendo, en un futuro esa parte de Saltillo 2000 y esas partes más alejadas puedan ser favorecidas”, señaló.

Vicente García detalló que el objetivo de la nueva obra es evitar que el agua tenga que transitar por toda la red mallada que ya existe en la ciudad, lo que permitirá enviarla con mayor rapidez hacia las zonas habitacionales más alejadas.

El titular de Agsal aseguró que el acuaférico permitirá convertir a los sectores más lejanos en prioridad de llenado ante posibles emergencias derivadas de fallas en el suministro eléctrico.

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“Con este acueducto tendríamos la posibilidad de conectarlos de forma directa y que pudieran ser cabecera o los primeros en llenarse en un momento dado que fuera necesario”, explicó.

Asimismo, el funcionario señaló que la recuperación de las líneas de distribución tomó más tiempo en los sectores ubicados en los puntos más extremos de la red.

“Ya lo advertimos: ante una incidencia de este tipo se van a tardar varios días en volver a recuperar la normalidad y, sobre todo, estas zonas más alejadas de los puntos de suministro”, afirmó.

El director general de Agsal explicó que, en condiciones normales, los tanques de almacenamiento de la ciudad permiten amortiguar las afectaciones provocadas por interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, señaló que, debido a la magnitud de la contingencia registrada en septiembre, fue necesario recurrir al reparto de agua mediante pipas.

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“Como digo, eso con nuestros propios medios lo podemos amortiguar porque tenemos estos tanques de almacenamiento, pero en esta situación tan extrema no ha habido forma de amortiguarlo más que apoyando, como estamos haciendo con pipas, dándole continuidad al servicio”, expuso.

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AGUAS DE SALTILLO

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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