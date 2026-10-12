¿Por qué no siempre vemos a las mariposas Monarca en Saltillo? Observadores explican los secretos de su migración

Estas diferencias ayudan a explicar por qué una temporada puede parecer de escasa presencia de monarcas, aun cuando los observadores encuentran indicios de que las mariposas están atravesando la región.

La llegada de las mariposas monarca a Saltillo no siempre se anuncia con grandes concentraciones de ejemplares. Algunas cruzan a una altura difícil de distinguir desde tierra, otras avanzan de manera dispersa y, bajo determinadas condiciones, pueden reunirse por miles en árboles y espacios naturales para descansar antes de continuar su recorrido.

Uno de los testimonios recordó una temporada en la que los avistamientos parecían escasos. Sin embargo, al observar el cielo desde un punto elevado, uno de los participantes descubrió numerosas monarcas desplazándose a una altura mayor de la habitual. La experiencia los llevó a reflexionar sobre una limitación importante de los registros ciudadanos: no observar mariposas en un sitio determinado no significa necesariamente que estén ausentes de la región.

Durante una excursión realizada con integrantes de los Amigos Pajareros, grupo de observadores de biodiversidad que realiza recorridos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), los participantes compartieron experiencias de monitoreo que muestran la complejidad de seguir a una especie migratoria.

EL CLIMA PUEDE CAMBIAR LO QUE SE OBSERVA

Los participantes explicaron que las condiciones meteorológicas influyen en los desplazamientos de las especies migratorias y en las oportunidades para observarlas.

Durante el recorrido señalaron que los cambios de temperatura pueden coincidir con movimientos de aves y mariposas, por lo que acostumbran realizar salidas de campo cuando se presentan condiciones que podrían favorecer nuevos avistamientos.

En el caso de las monarcas, describieron experiencias en las que los ejemplares fueron observados a diferentes alturas o se concentraron en sitios que no habían sido detectados previamente. Estas variaciones hacen que los conteos realizados desde tierra dependan, entre otros factores, del lugar y el momento de la observación.

Los integrantes del grupo también destacaron la utilidad de mantener registros a lo largo de varios años para identificar periodos recurrentes de presencia. Uno de ellos compartió que su primer avistamiento personal de la temporada ocurrió el 23 de septiembre en 2024, mientras que en 2026 registró el primero el 24 de septiembre.

Aunque se trata de observaciones individuales y no de una medición del inicio de la migración en toda la ciudad, la coincidencia ilustra cómo los registros acumulados permiten reconocer patrones estacionales.

MILES DE MARIPOSAS PUEDEN CONCENTRARSE EN UN SOLO LUGAR

Una de las experiencias más llamativas que recordaron los observadores ocurrió en la zona de Lomas de Lourdes, donde un aviso ciudadano permitió localizar una importante concentración de monarcas durante una temporada anterior. Los Amigos Pajareros acudieron temprano al lugar y estimaron la presencia de aproximadamente 6 mil 500 ejemplares que descansaban entre los árboles.

Al avanzar la mañana, observaron cómo las mariposas comenzaban a desprenderse de sus sitios de descanso y retomaban el vuelo.

El episodio muestra por qué las concentraciones de monarcas pueden pasar inadvertidas: fuera de esos momentos de agrupamiento, es posible observar únicamente ejemplares aislados que continúan su desplazamiento. También pone de relieve la importancia de los reportes ciudadanos, que pueden orientar a los observadores hacia lugares donde se presenta actividad migratoria.

NO TODAS CONSIGUEN COMPLETAR EL RECORRIDO

Durante la excursión en terrenos de la Narro, se identificaron varios ejemplares de mariposa Monarca, entre ellos uno que presentaba daños visibles. A partir de esa observación, explicaron que las mariposas enfrentan distintos riesgos durante su desplazamiento, incluidos encuentros con depredadores y condiciones meteorológicas adversas.

Aunque las monarcas incorporan sustancias defensivas procedentes de las plantas de las que se alimentan durante su etapa de oruga, esto no significa que estén completamente libres de depredación.

Los observadores señalaron que algunas pueden sobrevivir a un ataque, pero quedar con lesiones que dificultan o impiden continuar el viaje. También mencionaron que las lluvias y otros fenómenos naturales pueden afectar a los ejemplares durante su desplazamiento.

DE LAS FOTOGRAFÍAS AL SEGUIMIENTO CIENTÍFICO

Además de localizar ejemplares, los recorridos permiten documentar dónde y cuándo aparecen las monarcas, información que puede resultar útil para estudiar su desplazamiento.