Maestro, ¿profesión de riesgo?

Entrevistado a propósito del ataque en la Secundaria General 13 del ejido La Unión, en donde dos jóvenes mataron a la subdirectora e hirieron a cuatro personas más, el secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ), Arturo Díaz, declaró a VANGUARDIA (2 de octubre) que sí, que se vive una sociedad en “total descomposición” en donde se le ha quitado la autoridad al maestro.

“Y a dónde te quejas, a dónde vas. No puedes saber qué va a pasar con el niño si lo miras, si no lo miras, si le llamas la atención, no le llamas la atención; a todo estamos expuestos”, declaró el secretario de la Sección 35.

Durante la semana, alrededor de 60 maestras y maestros marcharon en Torreón para exigir escuelas seguras. Allí platiqué con el profesor Salvador Martínez de León, quien cuenta con 49 años de experiencia en la docencia. La misma pregunta, la misma respuesta: “Sí representa una profesión de riesgo porque ya no existe el respeto de antes... No se le deja trabajar. La sociedad no tiene la visión de respeto”.

Antes del ataque en la secundaria de Torreón, Coahuila ya había registrado otros casos de violencia contra maestros, así como la agresión de una alumna con una navaja en la secundaria José Vasconcelos de Saltillo en febrero de 2023. El 4 de octubre de ese mismo año, en la Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, en Ramos Arizpe, un estudiante de 14 años atacó con una navaja a una profesora de 59 años en plena clase.

En septiembre de 2024, padres de familia golpearon a una maestra de primer grado de la Primaria Federico Barrera Fuentes, ubicada en la colonia Colinas del Sur en Saltillo. La docente los había citado para hablar sobre la conducta de su hijo, lo cual detonó la agresión. Un año después, en septiembre de 2025, un estudiante golpeó y amenazó a un docente de la Secundaria No. 35 “Harold R. Pape”, en Monclova.

Estos son los casos mediáticos. Los que alcanzaron a ser reproducidos en los medios de comunicación y lograron notoriedad. Pero no los únicos.

De hecho, tan sólo en el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación de Coahuila registró 102 actos de violencia de alumnos contra profesores hombres y 58 reportes de agresión hacia maestras, según datos obtenidos a través de una solicitud de información.

En esa misma base de datos, la dependencia desagrega los casos de violencia entre tutores y docentes. En el ciclo escolar citado, por ejemplo, se contabilizaron 79 incidentes entre padres y maestras –15 de ellos tan sólo en una secundaria de Torreón– y otros 28 entre padres y profesores hombres.

AL TIRO

Sí, la violencia más brutal alcanzó su punto máximo con lo sucedido en la secundaria de Torreón el pasado 1 de octubre. Pero la violencia escolar no llegó hace 10 años; está allí, todos los días. Y lleva instalada desde hace tiempo, pues la violencia no nace de un día para otro.

¿Ser maestro o maestra es una profesión de riesgo? Los datos no sólo en Coahuila, sino sucesos en otras partes del país reflejan que sí. Que la posibilidad de recibir una agresión es latente. Son noticia de cada semana.