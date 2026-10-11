Llevan Calle por Cancha a las mujeres para fomentar la convivencia en Saltillo

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    Llevan Calle por Cancha a las mujeres para fomentar la convivencia en Saltillo
    La iniciativa busca reducir las tensiones y rivalidades entre jóvenes mediante el deporte. CORTESÍA

El encuentro se realizará este lunes a las 19:00 horas en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo iniciará este lunes el primer torneo femenil Calle por Cancha, una estrategia preventiva que busca reducir las rivalidades entre jóvenes de distintas colonias mediante el deporte y fortalecer la convivencia comunitaria.

El encuentro se realizará a partir de las 19:00 horas en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, con la participación de jóvenes de Mirasierra, Conquistadores, Ojo de Agua y Zaragoza, como parte de un programa que involucra a 40 agrupaciones juveniles populares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-programa-cancha-por-cancha-logra-reducir-peleas-entre-pandillas-FA23980630

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la iniciativa es impulsada por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito para disminuir tensiones y rencillas entre jóvenes, además de generar lazos de confianza con la Policía.

Señaló que, para el alcalde Javier Díaz González, la prevención es una prioridad dentro de la estrategia integral de seguridad municipal, que también contempla patrullajes, reuniones con vecinos para establecer acuerdos y coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, indicó que Calle por Cancha ha permitido que integrantes de agrupaciones juveniles resuelvan diferencias mediante la competencia deportiva.

En las primeras jornadas del torneo participaron equipos de los sectores poniente y oriente. En el primero, resultaron ganadores jóvenes de las colonias El Bosque y Antonio Cárdenas, mientras que en el segundo destacaron los equipos de Zaragoza y Loma Linda.

Además de las actividades deportivas, la Comisaría desarrolla pláticas preventivas sobre adicciones y prevención del delito, así como acciones de vinculación con otras áreas de la corporación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lleva-saltillo-torneo-calle-por-cancha-a-jovenes-del-sector-oriente-DH24015996

Entre ellas se encuentra la Unidad de Integración Familiar (UNIF), que realiza pláticas dirigidas a madres y padres de familia para fortalecer la prevención desde el entorno familiar.

Con el torneo femenil, la corporación busca ampliar estos espacios de participación y promover la convivencia entre jóvenes de distintos sectores de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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