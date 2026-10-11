Llevan Calle por Cancha a las mujeres para fomentar la convivencia en Saltillo

El encuentro se realizará a partir de las 19:00 horas en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, con la participación de jóvenes de Mirasierra, Conquistadores, Ojo de Agua y Zaragoza, como parte de un programa que involucra a 40 agrupaciones juveniles populares.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo iniciará este lunes el primer torneo femenil Calle por Cancha, una estrategia preventiva que busca reducir las rivalidades entre jóvenes de distintas colonias mediante el deporte y fortalecer la convivencia comunitaria.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la iniciativa es impulsada por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito para disminuir tensiones y rencillas entre jóvenes, además de generar lazos de confianza con la Policía.

Señaló que, para el alcalde Javier Díaz González, la prevención es una prioridad dentro de la estrategia integral de seguridad municipal, que también contempla patrullajes, reuniones con vecinos para establecer acuerdos y coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, indicó que Calle por Cancha ha permitido que integrantes de agrupaciones juveniles resuelvan diferencias mediante la competencia deportiva.

En las primeras jornadas del torneo participaron equipos de los sectores poniente y oriente. En el primero, resultaron ganadores jóvenes de las colonias El Bosque y Antonio Cárdenas, mientras que en el segundo destacaron los equipos de Zaragoza y Loma Linda.

Además de las actividades deportivas, la Comisaría desarrolla pláticas preventivas sobre adicciones y prevención del delito, así como acciones de vinculación con otras áreas de la corporación.