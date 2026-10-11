‘Cuna de Lobos’, ‘Bajo la superficie’ y ‘Estado de Furia’

El lunes pasado regresó al canal TL Novelas, en una nueva versión remasterizada, la que muchos consideran “la mejor telenovela mexicana de la historia”, con motivo del 40 aniversario de su estreno: ‘Cuna de Lobos’.

Estrenada el 13 de octubre de 1986 en el horario estelar del Canal de las Estrellas, esta producción de Carlos Téllez, escrita por el dramaturgo Carlos Olmos, rompió desde sus primeras transmisiones con los esquemas de los melodramas tradicionales estrenados hasta ese momento, al incorporar géneros como el thriller policiaco a su trama y presentar a una villana inspirada en la actriz hollywoodense Bette Davis. Así nació Catalina Creel, quien, bajo la interpretación de la primera actriz María Rubio, se convirtió en todo un ícono. Su refrito de 2019, protagonizado por la española Paz Vega, no pudo siquiera igualar el impacto de la versión original. Y para muestra, basta el lujo de poder volver a verla en el mencionado canal.

Pasando a los estrenos en las plataformas de streaming, el jueves pasado Netflix estrenó el thriller de terror ‘Bajo la superficie’ (‘Below’), que, para su segundo día de disponibilidad, ya se encontraba en el primer lugar de las series más vistas. Y no es para menos, ya que, además de estar protagonizada por el actor Josh Hartnett, justo en la semana en que este llegó al primer lugar de la taquilla cinematográfica junto a Anne Hathaway y Dakota Johnson con el thriller erótico ‘Verity: La sombra de un engaño’, aquí toma la estafeta de la ganadora del Emmy ‘Widow’s Bay’ para interpretar a un pescador que debe enfrentar a una extraña criatura marina que amenaza a su comunidad y a su familia.

Para terminar, el viernes pasado HBO estrenó la segunda temporada de la serie española ‘Estado de Furia’, que ahora incorpora en su trama a personajes femeninos interpretados por Maribel Verdú, recién vista en la serie detectivesca de Netflix ‘El problema final’, y la primera actriz almodovariana Carmen Maura, vista en 2024 como la mamá de Eva Longoria en la serie de Apple TV ‘La tierra de las mujeres’. Verdú interpreta a una productora televisiva que sigue la tradición del personaje de Faye Dunaway en la ganadora del Óscar ‘Poder que mata’, en este caso, “monetizando” el morbo en torno al caso principal de la primera temporada. Por su parte, Maura interpreta a un personaje cercano al de Ana Torrent.