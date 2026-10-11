$!Blackout poetry + Inktober = juego de metáforas

Por: Miguel García Poesía tachada, poesía oscura o también eraser poetry en inglés, es una técnica de escritura creativa y arte visual cuyo propósito pretende evadir el bloqueo de escritor o el dilema de la página en blanco, usando como punto de partida a otros textos. El resultado modifica por completo el sentido original de la fuente de inspiración y convierte las tachaduras con marcador negro, tinta o dibujos en una pieza visual. La consigna parte de reutilizar una página impresa, ya sea una del periódico, libro, revista, diccionario o hasta directorio telefónico, para formar un nuevo verso o frase. Enseguida, con lápiz relaciona palabras clave y el resto consiste en tachar u ocultar la mayor cantidad de palabras, menos las útiles para dotarlas de nuevo significado. La suerte es importante para conseguir una conexión espontánea, pero también la práctica.

Hay antecedentes de la deconstrucción para “inspirarse” a escribir como en la blackout poetry, sobre todo en el Dadaísmo, vanguardia que tomaba objetos cotidianos y los convertía en arte a través del Ready-made. Sin embargo, la técnica de redacción fue popularizada por el escritor bestseller Austin Kleon con su poemario Newspaper Blackout (2010). El también diseñador y autor súper ventas del New York Times recomienda, a través de su testimonio en Roba como un artista (2012), construir su arte o literatura desde el trabajo de otros sin que se confunda con el plagio. Los textos sólo son la base del juego. El poeta dadaísta Tristan Tzara sería su predecesor en 1920 con su método de recortar palabras del periódico, meterlas en una bolsa y sacarlas al azar para armar poemas.

Los alumnos del CBTa No. 22 de Cuatro Ciénegas cazaron metáforas desde la página ya impresa con el apoyo de su profesor. Imitando a Kleon, hilvanaron sus propios versos para hacer del aula un patio de juegos creativo y demostrar que la lírica no es terreno exclusivo del parnaso ni la academia. El docente también colaboró en este ejercicio ilustrando algunas de las frases.

Robótica “La robótica es Lego con ingeniería, arte”, de Dayana Guajardo Ortiz. Luz “La luz podría bajar, llenar el cuarto, hasta dominarlo todo; un escalofrío dulce, por encima del dolor, sin adentrarse, como si la luna le enseñara el camino”, de Marcela Cantú Montoya.

Azul “Sentarse a la orilla del mar... Lo que más lo sedujo fue su azul: Memoria sobre la vida erótica de los peces”, de Jackziry Flores Ruiz. Sin miedo “La necesidad del esperar sin miedo: vivir una vida entera viendo el deseo de los hombres”, de Mariana Martínez Castro.

Etapa “Una generación, un sueño de adolescentes, una amistad: una etapa más emblemática que permanece viva en la memoria”, de Keren Rebeca Chávez Soto. Ángeles “Aplastan a Gigantes [pero] Los Ángeles vencieron la pesadilla de Nueva York”, de Abril Valdez Barboza.

Obsoleta “Planta obsoleta, la historia de Centroamérica”, de Raúl López Cruz. Transformación “El muchacho se convierte en demonio en el momento que duda el amor”, Víctor Meraz Almanza.

Luciérnaga “Resplandecía como luciérnaga su deseo de sufrir por felicidad”, de Rafael Rivero de León.

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