¡Por una infancia segura! Recorre Unif plazas públicas de Saltillo para prevenir omisión de cuidados

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está implementando un programa de recorridos en diferentes plazas públicas de la ciudad para prevenir la omisión de cuidados infantiles. Este esfuerzo, que forma parte del Programa Infancia Segura, se lleva a cabo a partir de las 21:00 horas con la participación de la Unidad de Integración Familiar (Unif).

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que la instrucción del alcalde José María Fraustro Siller es clara: proteger a la niñez y adolescencia de Saltillo. “La instrucción del alcalde José María Fraustro Siller es cuidar a las infancias y adolescencias”, subrayó Garza Félix.

Patricia Moreno Domínguez, titular de la Unif, detalló que durante estos recorridos se verifica que no haya niños sin acompañamiento de adultos en las plazas públicas. “Hemos encontrado casos alarmantes, como niños de apenas 5 años solos en la noche, y un caso particular en la colonia Mirasierra donde un niño fue localizado solo a las 03:00 de la mañana. Al atenderlo, descubrimos que no estudiaba y ni siquiera estaba registrado”, narró Moreno Domínguez.