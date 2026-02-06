Premia Ramos Arizpe cumplimiento ciudadano con sorteo del predial 2026; aumenta recaudación 25%

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó este viernes el sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026”, correspondiente al mes de enero, como parte del programa Mercadito de a peso “Todos por más”, en reconocimiento a las y los contribuyentes que cumplieron puntualmente con esta obligación fiscal.

La iniciativa forma parte de la estrategia para fortalecer la cultura contributiva y estimular el pago oportuno del impuesto predial, recurso que constituye una de las principales fuentes de financiamiento para obras públicas y prestación de servicios municipales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la corresponsabilidad ciudadana impacta directamente en la capacidad operativa del Ayuntamiento.

“Cuando las familias pagan su predial a tiempo, el Municipio tiene más recursos para mejorar calles, alumbrado, seguridad y espacios públicos. Cada peso que se aporta regresa a la gente en obras y servicios que elevan la calidad de vida en nuestras colonias”, expresó.

CRECE PARTICIPACIÓN Y RECAUDACIÓN

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, informó que en la urna participaron 14 mil 147 boletos, cifra superior a los 13 mil 822 registrados en enero de 2025, lo que refleja un incremento en la participación ciudadana.

En términos financieros, destacó que los pagos en línea aumentaron 40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la recaudación total del predial registró un crecimiento del 25 por ciento comparado con enero de 2025.