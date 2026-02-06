Premia Ramos Arizpe cumplimiento ciudadano con sorteo del predial 2026; aumenta recaudación 25%

Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Autoridades municipales encabezaron el sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026” ante contribuyentes que cumplieron en enero. FOTO: CORTESÍA

Más de 14 mil boletos participaron en el primer sorteo del año; pagos en línea crecieron 40 por ciento respecto a enero de 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó este viernes el sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026”, correspondiente al mes de enero, como parte del programa Mercadito de a peso “Todos por más”, en reconocimiento a las y los contribuyentes que cumplieron puntualmente con esta obligación fiscal.

La iniciativa forma parte de la estrategia para fortalecer la cultura contributiva y estimular el pago oportuno del impuesto predial, recurso que constituye una de las principales fuentes de financiamiento para obras públicas y prestación de servicios municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Apuesta Ramos Arizpe por fortalecer su cuerpo policial para llegar a 220 elementos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la corresponsabilidad ciudadana impacta directamente en la capacidad operativa del Ayuntamiento.

“Cuando las familias pagan su predial a tiempo, el Municipio tiene más recursos para mejorar calles, alumbrado, seguridad y espacios públicos. Cada peso que se aporta regresa a la gente en obras y servicios que elevan la calidad de vida en nuestras colonias”, expresó.

CRECE PARTICIPACIÓN Y RECAUDACIÓN

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, informó que en la urna participaron 14 mil 147 boletos, cifra superior a los 13 mil 822 registrados en enero de 2025, lo que refleja un incremento en la participación ciudadana.

En términos financieros, destacó que los pagos en línea aumentaron 40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la recaudación total del predial registró un crecimiento del 25 por ciento comparado con enero de 2025.

$!El sorteo se llevó a cabo a la par del Mercadito de a peso “Todos por más”.
El sorteo se llevó a cabo a la par del Mercadito de a peso “Todos por más”. FOTO: CORTESÍA

Estos indicadores, señaló, confirman una mayor confianza de la población en los mecanismos digitales y en el destino transparente de los recursos públicos.

LISTA DE GANADORES

Las personas ganadoras del sorteo correspondiente a enero son:

◉ Sergio Arredondo, colonia Misiones Plus.

◉ Roberto Hernández Figueroa, colonia Ricardo Flores Magón.

◉ Santos Vargas Álvarez, colonia Portal de San Antonio.

◉ Berenice Alejandra López, colonia Piemonte.

◉ María Luisa Herrera, colonia Manantiales.

◉ Judith Rodríguez Gaona, colonia Manantiales.

◉ Verónica Uribe Venegas, colonia Año de Juárez.

◉ Miriam Gómez Herrera, colonia La Encantada.

◉ Angélica María Gatica, colonia Manantiales del Valle.

◉ Luz Marina Zertuche, colonia Nueva Rosita.

◉ María Guadalupe Rodríguez Briones, colonia Manantiales.

TE PUEDE INTERESAR: Beneficia programa ‘Mercadito a Peso’ a miles de familias en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal informó que quienes realizaron su pago durante enero y no resultaron ganadores continuarán participando automáticamente en el sorteo correspondiente a febrero, el cual se llevará a cabo en marzo.

Con este esquema, la administración municipal busca incentivar el cumplimiento fiscal y consolidar una base sólida de ingresos propios que permitan sostener el ritmo de inversión en infraestructura y servicios.

