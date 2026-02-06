Beneficia programa ‘Mercadito a Peso’ a miles de familias en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este viernes una nueva edición del programa “Mercadito a Peso” en la colonia Manantiales, donde personas accedieron a productos básicos a precios simbólicos, como parte de las acciones municipales para apoyar la economía familiar.

Durante la jornada, el edil destacó el impacto del programa en el ahorro de los hogares. “El beneficio es que todos se lleven a su casa un ahorro importante; toda la lista completa cuesta alrededor de 130 pesos y el total de la mercancía en cualquier supermercado es de 1,600 pesos”, explicó.

Gutiérrez Merino señaló que en esta edición se implementaron mejoras en la logística, entre ellas un sistema de turnos numerados y cajas rápidas, con el objetivo de agilizar la atención y evitar conflictos entre los asistentes.

“Queremos que sean puros de Ramos, que todas las personas tengan ese beneficio y que llegue a más casas. Si está el papá, la mamá y el hijo, que sea uno por casa; así podemos beneficiar hasta a 20,000 personas”, afirmó el mandatario.

ARRANCARÁ NUEVA ClÍNICA

Respecto a la salud pública, el Alcalde anunció que la próxima semana se inaugurará formalmente la nueva clínica municipal en la Plaza Pistaches. Este centro ofrecerá servicios gratuitos de consulta, medicamentos, lentes, estudios químicos y atención dental para la comunidad.