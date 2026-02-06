Beneficia programa ‘Mercadito a Peso’ a miles de familias en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Beneficia programa ‘Mercadito a Peso’ a miles de familias en Ramos Arizpe
    El programa permite un ahorro significativo, ya que una despensa de 130 pesos equivale a 1,600 pesos en supermercados. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destaca ahorros significativos y anuncia próximos proyectos de salud y servicios para el municipio

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este viernes una nueva edición del programa “Mercadito a Peso” en la colonia Manantiales, donde personas accedieron a productos básicos a precios simbólicos, como parte de las acciones municipales para apoyar la economía familiar.

Durante la jornada, el edil destacó el impacto del programa en el ahorro de los hogares. “El beneficio es que todos se lleven a su casa un ahorro importante; toda la lista completa cuesta alrededor de 130 pesos y el total de la mercancía en cualquier supermercado es de 1,600 pesos”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe destaca como pilar de la seguridad en el Sureste de Coahuila, según datos del INEGI

Gutiérrez Merino señaló que en esta edición se implementaron mejoras en la logística, entre ellas un sistema de turnos numerados y cajas rápidas, con el objetivo de agilizar la atención y evitar conflictos entre los asistentes.

“Queremos que sean puros de Ramos, que todas las personas tengan ese beneficio y que llegue a más casas. Si está el papá, la mamá y el hijo, que sea uno por casa; así podemos beneficiar hasta a 20,000 personas”, afirmó el mandatario.

ARRANCARÁ NUEVA ClÍNICA

Respecto a la salud pública, el Alcalde anunció que la próxima semana se inaugurará formalmente la nueva clínica municipal en la Plaza Pistaches. Este centro ofrecerá servicios gratuitos de consulta, medicamentos, lentes, estudios químicos y atención dental para la comunidad.

El Alcalde destacó que se implementaron mejoras logísticas como turnos numerados y cajas rápidas para agilizar la atención.
El Alcalde destacó que se implementaron mejoras logísticas como turnos numerados y cajas rápidas para agilizar la atención. FOTO: CORTESÍA

“Ya estamos esperando tener pasar el mes y esperamos que la próxima semana podamos ya hacer ahora sí la inauguración de la clínica. No es un hospital, es una clínica y hay que registrarse”, precisó Gutiérrez Merino sobre el proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece infraestructura rural en Landeros con el programa ‘Tú Decides’

El Gobierno Municipal afirma que estas acciones serán de beneficio para cerca de 10 mil personas, al ofertar a bajo costo productos de la canasta básica, así como artículos de higiene y limpieza.

“Este programa es resultado del trabajo en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas. Agradecemos al gobernador su respaldo y las facilidades otorgadas, porque gracias a esa coordinación hoy podemos acercar productos básicos a bajo costo y apoyar directamente la economía de las familias de Ramos Arizpe”, mencionó.

“Gran parte de los trabajadores de la Presidencia Municipal hacen posible este mercadito. Mi agradecimiento especial es para Comunas, las Brigadas de Mejora Coahuila y el DIF Ramos Arizpe, quienes con su trabajo coordinado permiten que este beneficio llegue a quienes más lo necesitan”, añadió Tomás Gutiérrez.

En temas de infraestructura, informó sobre la supervisión de un nuevo pozo de agua en la colonia Analco, el cual aportará 15 litros por segundo. Este esfuerzo forma parte de un plan anual que contempla la creación de al menos tres pozos adicionales para normalizar el abasto.

Finalmente, el Alcalde abordó el reciente caso de rickettsia en la colonia Manantiales, donde fallecieron dos menores. Aseguró que el municipio ya realizó labores de limpieza profunda, fumigación y apoyo total a la familia afectada con los gastos funerarios y rehabilitación de su vivienda.

