Preocupa a sus seguidores enfermedad del arquitecto e influencer saltillense ‘Juve’

En su publicación, que llegó a las 63 mil reacciones y alcanzó los 8 mil 700 comentarios, “Juve” informó a sus seguidores lo que había padecido ya que además de la infección, el cansancio acumulado y una situación “emocional” le provocó una descompensación que hizo que terminara hospitalizado.

Diego expone, aun desde el hospital, que fueron 35 horas de viaje las que realizó en su último destino a Acapulco, durante el cual asegura que tal vez comió algo en mal estado, lo que le hizo enfermar.

Juve dice que su equipo lo vio mal y él mismo se sintió tan mal que pidió ser llevado a un hospital, ante lo cual ahora ya se encuentra estable, pero aun con cansancio y fatiga intelectual, por lo que también decidió moderar un poco más la creación de contenido, ya que esta es alterna a su profesión.

Es importante destacar que Juve desea mantener una comunicación transparente con su comunidad. Aclaró que el contenido compartido en sus redes sociales es pregrabado, y pronto compartirá material realizado durante su viaje a Acapulco.

¿QUIÉN ES ‘JUVE’?

En julio del 2023, en este medio compartimos una entrevista realizada al arquitecto saltillense Diego Alvarado, en el cual nos narraba que estudió arquitectura en la Universidad La Salle, y desde 2020 da consejos sobre construcción a través de su cuenta de TikTok, donde al día de hoy ya tiene más de 3 millones de seguidores.

Juve nos dijo en ese entonces que su intención de hacer contenido en redes sociales surgió a raíz de la pandemia, sabiendo que las personas estarían atentas a las redes sociales, ante el miedo de morir por el Covid-19 y por el gusto a la comunicación.

“Creo que me gusta mi voz, me gusta la manera en la que me expreso, me gusta hablar, no tengo miedo en hablar, entonces todo ese tipo de cosas fueron una un cúmulo para para poder tomar la decisión de decir, ‘órale va, vamos a hacer videos’”, detalló.

Agregó que con su contenido busca que las personas se beneficien y aprendan sobre construcción, pues declaró que en México al menos el 70 por ciento de las personas no tiene acceso a contratar un arquitecto, por lo que recurre a la autoconstrucción.

El saltillense va grabando y dando consejos conforme avanza en sus obras, por lo que orienta a las personas sobre materiales a utilizar, técnicas y costos.

Diego fundó su propio estudio de arquitectura llamado Juve 3D Estudio, desde el cual comparte sus consejos desde sus páginas en las redes sociales.