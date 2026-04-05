Coahuila: Consumo de drogas al alza, ¿qué implica eso?

Pero para que eso ocurra, la autoridad tiene que convertir a la información proveniente de la vigilancia estadística en un instrumento que esté incorporado al esquema cotidiano de toma de decisiones. Adicionalmente, desde luego, tiene que existir un compromiso con el mantenimiento de indicadores en parámetros que resulten aceptables.

La vigilancia estadística de los fenómenos naturales y sociales, se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles, no puede –ni debe– ser un hecho anecdótico. Lejos de tal posibilidad, la estadística debe convertirse en la herramienta privilegiada para tomar no solamente mejores decisiones, sino, sobre todo, decisiones de carácter oportuno.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición y que se basa en los datos del más reciente reporte del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) y, de acuerdo con el cual, el consumo de sustancias ilegales, en la vía pública, no ha dejado de crecer en Coahuila.

Los datos más recientes disponibles, que corresponden al Censo de 2024, evidencian que el número de reportes, realizados por las policías municipales de la entidad, creció en 46 por ciento respecto de la medición anterior, correspondiente a 2020.

Un dato que debe encender alertas es el relativo a que, de las 19 mil 415 infracciones que por consumo de sustancias prohibidas en la vía pública emitieron las corporaciones municipales, el grupo más significativo es el que se refiere al consumo de mariguana, con 7 mil 168 reportes.

La cifra cobra mayor relevancia en el contexto de los datos que recién se dieron a conocer y revelaron la realización de más de 6 mil cateos en el territorio estatal, durante el año 2025, de los cuales la tercera parte, según dio a conocer la Fiscalía General de Coahuila , estuvo relacionada con la comisión del delito de narcomenudeo .

¿Qué nos dice el crecimiento en la incidencia de reportes sobre el consumo de mariguana en la vía pública? ¿Representan estas cifras un problema relevante para la salud pública o solamente se trata de un relajamiento en el comportamiento de quienes utilizan dicha droga?