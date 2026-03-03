Presenta IDEA Saltillo avances en modelo no escolarizado y fortalecimiento institucional 2025

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Presenta IDEA Saltillo avances en modelo no escolarizado y fortalecimiento institucional 2025
    Autoridades universitarias reconocieron al Club de Paleontología del IDEA por impartir 32 talleres en escuelas de educación básica durante el semestre enero-junio 2026. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

La directora presentó su primer informe de actividades del segundo periodo de gestión, destacando crecimiento docente, capacitación en inteligencia artificial, mejoras en infraestructura y fortalecimiento del modelo no escolarizado

Ante el Consejo Directivo del Instituto de Enseñanza Abierta Saltillo (IDEA), la directora Violeta Azeneth Cedillo Rodríguez rindió su primer informe de actividades correspondiente a su segundo periodo al frente del plantel, en el que destacó avances académicos, fortalecimiento institucional y mejoras en infraestructura durante 2025.

La sesión se llevó a cabo en el Auditorio Jesús Ochoa Ruesga, con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; funcionariado de la administración central, directores de escuelas y facultades, así como integrantes de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

$!La directora presentó su primer informe del segundo periodo de gestión, donde destacó avances académicos y estructurales alcanzados en 2025.
La directora presentó su primer informe del segundo periodo de gestión, donde destacó avances académicos y estructurales alcanzados en 2025. CORTESÍA

En su mensaje, el rector reconoció la conducción del IDEA bajo un modelo educativo distinto al esquema tradicional, subrayando la complejidad del sistema no escolarizado. Señaló que la directora ha logrado articular los esfuerzos del personal académico y administrativo, lo que se traduce en un plantel fortalecido y con mayor atractivo para nuevos estudiantes.

Destacó además que el instituto ha impulsado acciones integrales, como programas de salud emocional, escuela para padres y reactivación deportiva, entendiendo la educación desde una perspectiva sistémica y transformadora. En ese contexto, afirmó que la infraestructura deja de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en una decisión estratégica vinculada al aprendizaje.

$!Violeta Azeneth Cedillo Rodríguez presentó su informe 2025 ante el Consejo Directivo del IDEA.
Violeta Azeneth Cedillo Rodríguez presentó su informe 2025 ante el Consejo Directivo del IDEA. CORTESÍA

PERFIL DOCENTE EN CRECIMIENTO Y APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Durante la presentación, Cedillo Rodríguez informó que el IDEA cuenta actualmente con 44 docentes, de los cuales el 50 por ciento son de tiempo completo. Añadió que el 67 por ciento posee estudios de maestría y seis profesores cursan doctorado, consolidando un perfil académico en constante profesionalización.

En 2025, el 70 por ciento del personal docente participó en procesos de actualización, con énfasis en inteligencia artificial aplicada a la educación, salud emocional y bienestar docente, metodologías activas y evaluación académica.

En materia académica, se implementaron estrategias específicas para elevar el desempeño en matemáticas y se fortaleció el proceso de ingreso mediante la elaboración de un cuadernillo de inducción para estudiantes de nuevo ingreso. Además, se realizaron dos jornadas “Open House” bajo el programa “Vive la experiencia IDEA”, ampliando la vinculación con la comunidad.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE

La directora subrayó que el crecimiento académico estuvo acompañado de intervenciones estructurales. Entre las acciones realizadas durante 2025 mencionó la construcción de dos cubículos de estudio, la instalación de 16 lockers para estudiantes y la activación total de la biblioteca virtual con los textos correspondientes a las 31 materias del plan 980.

Asimismo, se incorporaron 50 nuevas sillas para la biblioteca, se adecuó el espacio Nexus 20 para proyecciones y clases interactivas, y se construyó una puerta preventiva contra inundaciones, medidas orientadas a mejorar las condiciones físicas y tecnológicas del plantel.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez reconoció el fortalecimiento del modelo no escolarizado del IDEA.
El rector Octavio Pimentel Martínez reconoció el fortalecimiento del modelo no escolarizado del IDEA. CORTESÍA

Cedillo Rodríguez agradeció el respaldo institucional del rector, así como el compromiso del personal docente, administrativo y manual, a quienes reconoció como pieza clave en los logros alcanzados.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento al Club de Paleontología del instituto por haber impartido 32 talleres en escuelas de educación básica durante el semestre enero-junio de 2026, fortaleciendo la labor de vinculación social del IDEA.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

