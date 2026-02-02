Ramos Arizpe no baja la guardia y mantiene acciones permanentes de seguridad: Alcalde

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Ramos Arizpe no baja la guardia y mantiene acciones permanentes de seguridad: Alcalde
    Participan en los operativos la Fiscalía, Seguridad Pública estatal, corporaciones municipales, Ejército y Marina. FOTO: CORTESÍA

Se refuerzan de forma permanente las acciones de vigilancia y prevención del delito

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene firme su compromiso con la seguridad de las familias, al reforzar de manera permanente las acciones de vigilancia y prevención del delito, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y las distintas instancias federales.

A través del trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, corporaciones municipales de la región y dependencias del Gobierno Federal como el Ejército Mexicano y la Marina, se realizan de forma constante operativos, rondines de vigilancia y reuniones de coordinación, con la participación de representantes de todas las corporaciones involucradas.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026

Estas acciones han permitido avanzar de manera importante en la disminución de faltas administrativas y delitos del fuero común, lo que se refleja en un entorno cada vez más seguro y tranquilo para las familias del municipio. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 los delitos de alto impacto registraron una reducción significativa: el robo a casa habitación disminuyó en un 60 por ciento; el robo de vehículo automotor, en un 62 por ciento; y el homicidio doloso, en un 60 por ciento.

Asimismo, no se registraron feminicidios durante todo el año pasado ni en lo que va del presente, lo que evidencia una estrategia integral basada en la prevención, la presencia policial y la colaboración interinstitucional.

$!Existe coordinación constante con el Gobierno del Estado y autoridades federales.
Existe coordinación constante con el Gobierno del Estado y autoridades federales. FOTO: CORTESÍA

“Ramos no baja la guardia”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez, al destacar que el respaldo, apoyo y guía del gobernador Manolo Jiménez han sido fundamentales para mantener un municipio seguro y en calma para la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa DIF Ramos Arizpe bienestar integral de adultos mayores con el programa ‘En plenitud’

Como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad, a principios de enero se entregaron ocho nuevos vehículos que se integraron a las labores de vigilancia y tránsito de la Policía Municipal, tanto en el área urbana como en las comunidades rurales. Además, con la puesta en marcha del nuevo C2 se incrementó la capacidad de respuesta y la cobertura en colonias y zonas estratégicas de Ramos Arizpe.

El Gobierno Municipal reiteró que la seguridad seguirá siendo una prioridad, con acciones constantes y coordinación permanente para garantizar la tranquilidad de las y los ramosarizpenses.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

