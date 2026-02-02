Ramos Arizpe no baja la guardia y mantiene acciones permanentes de seguridad: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene firme su compromiso con la seguridad de las familias, al reforzar de manera permanente las acciones de vigilancia y prevención del delito, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y las distintas instancias federales.

A través del trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, corporaciones municipales de la región y dependencias del Gobierno Federal como el Ejército Mexicano y la Marina, se realizan de forma constante operativos, rondines de vigilancia y reuniones de coordinación, con la participación de representantes de todas las corporaciones involucradas.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026

Estas acciones han permitido avanzar de manera importante en la disminución de faltas administrativas y delitos del fuero común, lo que se refleja en un entorno cada vez más seguro y tranquilo para las familias del municipio. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 los delitos de alto impacto registraron una reducción significativa: el robo a casa habitación disminuyó en un 60 por ciento; el robo de vehículo automotor, en un 62 por ciento; y el homicidio doloso, en un 60 por ciento.

Asimismo, no se registraron feminicidios durante todo el año pasado ni en lo que va del presente, lo que evidencia una estrategia integral basada en la prevención, la presencia policial y la colaboración interinstitucional.