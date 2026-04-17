Presentan a candidatas a Reina de la Feria de la Primavera 2026 en Frontera

El acto fue encabezado por la alcaldesa de Frontera , Sara Irma Pérez Cantú, quien dio la bienvenida a las aspirantes en la Sala de Cabildo, donde cada una se presentó portando la banda de su patrocinador, mostrando seguridad, carisma y compromiso con esta experiencia.

FRONTERA, COAH.- En un ambiente lleno de entusiasmo y tradición, se llevó a cabo la presentación oficial de las 12 jóvenes que participan en el certamen para elegir a la Reina de la Feria de la Primavera 2026, uno de los eventos más representativos de la ciudad.

Durante su mensaje, la Edil destacó que este tipo de certámenes no solo forman parte de las tradiciones de Frontera, sino que también representan una plataforma para que las jóvenes desarrollen habilidades personales, fortalezcan su confianza y se conviertan en embajadoras de su comunidad.

Asimismo, subrayó que la Feria de la Primavera es un espacio de convivencia familiar que impulsa la actividad cultural y social del municipio, al tiempo que refuerza la identidad de los fronterenses.

En el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento y presidente del comité organizador, Daniel López Gaytán, así como el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino.

Con esta presentación, se da inicio formal de las actividades rumbo a la Feria de la Primavera 2026, reafirmando el compromiso de la administración municipal por promover la participación juvenil y preservar las tradiciones locales.