Presentan a candidatas a Reina de la Feria de la Primavera 2026 en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 abril 2026
    Presentan a candidatas a Reina de la Feria de la Primavera 2026 en Frontera
    La coronación de la reina de la Feria de la Primavera es uno de los eventos tradicionales más representativos de la ciudad. LIDIET MEXICANO

Son 12 hermosas chicas las que compiten por la corona

FRONTERA, COAH.- En un ambiente lleno de entusiasmo y tradición, se llevó a cabo la presentación oficial de las 12 jóvenes que participan en el certamen para elegir a la Reina de la Feria de la Primavera 2026, uno de los eventos más representativos de la ciudad.

El acto fue encabezado por la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien dio la bienvenida a las aspirantes en la Sala de Cabildo, donde cada una se presentó portando la banda de su patrocinador, mostrando seguridad, carisma y compromiso con esta experiencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/retrasos-en-cruces-generan-crisis-en-piedras-negras-transportistas-descartan-paro-NL20093608

Durante su mensaje, la Edil destacó que este tipo de certámenes no solo forman parte de las tradiciones de Frontera, sino que también representan una plataforma para que las jóvenes desarrollen habilidades personales, fortalezcan su confianza y se conviertan en embajadoras de su comunidad.

Asimismo, subrayó que la Feria de la Primavera es un espacio de convivencia familiar que impulsa la actividad cultural y social del municipio, al tiempo que refuerza la identidad de los fronterenses.

En el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento y presidente del comité organizador, Daniel López Gaytán, así como el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino.

Con esta presentación, se da inicio formal de las actividades rumbo a la Feria de la Primavera 2026, reafirmando el compromiso de la administración municipal por promover la participación juvenil y preservar las tradiciones locales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


coronación
Ferias

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AICM: AMLO lo dejó hecho una calamidad

true

Coahuila: Fracking electoral 2026
true

Nada ni nadie es para siempre
true

¿Acabó la guerra en Sinaloa?

true

y sin actividad notable
true

Mirador 17/04/2026
true

Políticas culturales líquidas: La situación del teatro de la ciudad, entre otras cosas
true

Retos de la coordinación fiscal