Presentan el Medio Maratón ‘Cuatro Ciénegas Brilla 2026’, en los parajes del Pueblo Mágico

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Presentan el Medio Maratón ‘Cuatro Ciénegas Brilla 2026’, en los parajes del Pueblo Mágico
    Autoridades y organizadores destacaron que el evento cuenta con los permisos de la CONANP y forma parte del Plan 2040 Cuatro Ciénegas, con impacto turístico y social para la región. FOTO: LIDIET MEXICANO

El Medio Maratón ‘Cuatro Ciénegas Brilla 2026’ se realizará el 8 de febrero en el área de Las Playitas, con distancias de 5, 12 y 21 kilómetros, cupo limitado a mil participantes y un enfoque que combina deporte, turismo y causa social

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En un entorno natural único y emblemático, los parajes del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas serán nuevamente el escenario del Medio Maratón “Cuatro Ciénegas Brilla 2026”, evento deportivo que se realizará el próximo 8 de febrero, en el área de Las Playitas.

La competencia, que celebra su tercera edición, se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más importantes de la región, al combinar deporte, turismo y causa social.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el empresario Gilberto Arocha; Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes; David Galván “El Keniano”, representante de Olympic Timer, y Ramón Rodríguez, coordinador de logística y publicidad, se dio a conocer que esta ocasión contará con tres distancias: 5, 12 y 21 kilómetros, diseñadas para corredores de distintos niveles, desde principiantes hasta atletas experimentados.

El cupo estará limitado a mil participantes, lo que garantiza una mejor organización y el cuidado del área natural protegida.

El costo de inscripción es de 750 pesos e incluye playera oficial, número, chip de cronometraje, medalla conmemorativa, así como el pago del derecho por el uso del área natural protegida ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además, los corredores tendrán derecho a premiación, trofeos especiales y rifas al término del evento.

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado previo a la competencia, en el Hotel María Elena, en un horario de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, donde también se brindarán indicaciones generales sobre el recorrido y la logística del evento.

En lo que respecta a las categorías, en la distancia de 21 kilómetros se competirá en Libre hasta 29 años, Submaster de 30 a 39 años, Máster de 40 a 49 años, Veteranos de 50 a 59 años y Veteranos Plus de 60 años y más. Para los 12 kilómetros, las categorías serán Libre hasta 29 años, Submaster de 30 a 39, Máster de 40 a 49 y Veteranos de 50 a 59 años. En la prueba de 5 kilómetros, la premiación será para los tres primeros lugares generales en las ramas varonil y femenil, lo que permite una participación más recreativa y familiar.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de octubre de 2025 y permanecerán disponibles hasta agotar los mil lugares. Los interesados podrán registrarse en línea a través de www.olympictimer.com.mx, en tiendas Innova Sport de Monclova, Saltillo, Torreón y Monterrey, así como mediante WhatsApp a los números 866 200 5404 y 866 214 2706. Los organizadores recomendaron no dejar el registro para el último momento, debido al sistema de cronometraje y al cupo limitado.

Destacaron que el medio maratón forma parte del Plan 2040 Cuatro Ciénegas y es un evento con causa, enfocado en apoyar acciones a favor de la niñez.

Asimismo, subrayaron que la competencia se realiza estratégicamente en el mes de febrero, una temporada de baja afluencia turística, lo que permite generar derrama económica adicional después del primer puente largo del año y atraer corredores de distintos puntos de Coahuila, otros estados del país e incluso del sur de Texas. Finalmente, resaltaron que el evento cuenta con todos los permisos necesarios de la CONANP, garantizando una realización responsable y ordenada dentro de los parajes naturales del municipio.

Con este medio maratón, Cuatro Ciénegas continúa posicionándose como un destino ideal para el turismo deportivo, al ofrecer una experiencia que combina naturaleza, organización profesional y compromiso social en uno de los escenarios más atractivos de Coahuila.

Temas


Turismo
Maratones

Localizaciones


Coahuila
Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump