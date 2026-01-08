Presentan el Medio Maratón ‘Cuatro Ciénegas Brilla 2026’, en los parajes del Pueblo Mágico

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En un entorno natural único y emblemático, los parajes del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas serán nuevamente el escenario del Medio Maratón “Cuatro Ciénegas Brilla 2026”, evento deportivo que se realizará el próximo 8 de febrero, en el área de Las Playitas. La competencia, que celebra su tercera edición, se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más importantes de la región, al combinar deporte, turismo y causa social. TE PUEDE INTERESAR: Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’ Durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el empresario Gilberto Arocha; Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes; David Galván “El Keniano”, representante de Olympic Timer, y Ramón Rodríguez, coordinador de logística y publicidad, se dio a conocer que esta ocasión contará con tres distancias: 5, 12 y 21 kilómetros, diseñadas para corredores de distintos niveles, desde principiantes hasta atletas experimentados. El cupo estará limitado a mil participantes, lo que garantiza una mejor organización y el cuidado del área natural protegida. El costo de inscripción es de 750 pesos e incluye playera oficial, número, chip de cronometraje, medalla conmemorativa, así como el pago del derecho por el uso del área natural protegida ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además, los corredores tendrán derecho a premiación, trofeos especiales y rifas al término del evento.

