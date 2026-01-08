Presentan el Medio Maratón ‘Cuatro Ciénegas Brilla 2026’, en los parajes del Pueblo Mágico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Medio Maratón ‘Cuatro Ciénegas Brilla 2026’ se realizará el 8 de febrero en el área de Las Playitas, con distancias de 5, 12 y 21 kilómetros, cupo limitado a mil participantes y un enfoque que combina deporte, turismo y causa social
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En un entorno natural único y emblemático, los parajes del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas serán nuevamente el escenario del Medio Maratón “Cuatro Ciénegas Brilla 2026”, evento deportivo que se realizará el próximo 8 de febrero, en el área de Las Playitas.
La competencia, que celebra su tercera edición, se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más importantes de la región, al combinar deporte, turismo y causa social.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el empresario Gilberto Arocha; Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes; David Galván “El Keniano”, representante de Olympic Timer, y Ramón Rodríguez, coordinador de logística y publicidad, se dio a conocer que esta ocasión contará con tres distancias: 5, 12 y 21 kilómetros, diseñadas para corredores de distintos niveles, desde principiantes hasta atletas experimentados.
El cupo estará limitado a mil participantes, lo que garantiza una mejor organización y el cuidado del área natural protegida.
El costo de inscripción es de 750 pesos e incluye playera oficial, número, chip de cronometraje, medalla conmemorativa, así como el pago del derecho por el uso del área natural protegida ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Además, los corredores tendrán derecho a premiación, trofeos especiales y rifas al término del evento.
La entrega de kits se llevará a cabo el sábado previo a la competencia, en el Hotel María Elena, en un horario de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, donde también se brindarán indicaciones generales sobre el recorrido y la logística del evento.
En lo que respecta a las categorías, en la distancia de 21 kilómetros se competirá en Libre hasta 29 años, Submaster de 30 a 39 años, Máster de 40 a 49 años, Veteranos de 50 a 59 años y Veteranos Plus de 60 años y más. Para los 12 kilómetros, las categorías serán Libre hasta 29 años, Submaster de 30 a 39, Máster de 40 a 49 y Veteranos de 50 a 59 años. En la prueba de 5 kilómetros, la premiación será para los tres primeros lugares generales en las ramas varonil y femenil, lo que permite una participación más recreativa y familiar.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de octubre de 2025 y permanecerán disponibles hasta agotar los mil lugares. Los interesados podrán registrarse en línea a través de www.olympictimer.com.mx, en tiendas Innova Sport de Monclova, Saltillo, Torreón y Monterrey, así como mediante WhatsApp a los números 866 200 5404 y 866 214 2706. Los organizadores recomendaron no dejar el registro para el último momento, debido al sistema de cronometraje y al cupo limitado.
Destacaron que el medio maratón forma parte del Plan 2040 Cuatro Ciénegas y es un evento con causa, enfocado en apoyar acciones a favor de la niñez.
Asimismo, subrayaron que la competencia se realiza estratégicamente en el mes de febrero, una temporada de baja afluencia turística, lo que permite generar derrama económica adicional después del primer puente largo del año y atraer corredores de distintos puntos de Coahuila, otros estados del país e incluso del sur de Texas. Finalmente, resaltaron que el evento cuenta con todos los permisos necesarios de la CONANP, garantizando una realización responsable y ordenada dentro de los parajes naturales del municipio.
Con este medio maratón, Cuatro Ciénegas continúa posicionándose como un destino ideal para el turismo deportivo, al ofrecer una experiencia que combina naturaleza, organización profesional y compromiso social en uno de los escenarios más atractivos de Coahuila.