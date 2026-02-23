Presentan libro sobre mina ‘El Pinabete’, de Sabinas, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la CDMX

La obra, autoría de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, documenta el colapso ocurrido el 3 de agosto de 2022 en la mina ubicada en Sabinas, así como el despliegue institucional que siguió a la emergencia.

La experiencia del rescate de los 10 mineros atrapados y fallecidos en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, dejó una lección central: estas tragedias no deben repetirse. Así lo afirmó el ingeniero Roberto Carlos Vázquez Solís, jefe de Protección Civil de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante la presentación del libro Memoria de El Pinabete. Una historia de unidad y rescate, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

UN REGISTRO PARA LA MEMORIA COLECTIVA

De acuerdo con Vázquez Solís, el libro se construye a partir de testimonios y fotografías captadas por familiares, militares, periodistas y personal que participó en las labores de rescate. El objetivo es rendir homenaje a los trabajadores y sus familias, además de dejar constancia de un episodio doloroso en la memoria colectiva del país.

La emergencia inició alrededor de las 13:30 horas, cuando 15 trabajadores descendieron a los llamados “pocitos”, excavaciones de entre metro y medio y dos metros de diámetro, con aproximadamente 60 metros de profundidad. Al perforar, se toparon con una mina abandonada de dimensiones mucho mayores, lo que provocó una inundación súbita.

ESFUERZO INTERINSTITUCIONAL

El ingeniero recordó la participación coordinada de diversas instancias federales en las tareas de rescate, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua.

La UAM, explicó, asumió el papel de enlace académico para que este esfuerzo colectivo quedara plasmado en una obra pública y no se diluyera en un expediente institucional. Cada apartado del libro incluye ilustraciones y fotografías, muchas de ellas tomadas por quienes trabajaron en el sitio o por familiares de los mineros.