Preside Manolo Jiménez Consejo de Seguridad en La Laguna: ‘Este 2026 pinta muy bien para Coahuila’

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que durante 2026 se fortalecerán las acciones para consolidar la seguridad en La Laguna y en todo el estado.

Al presidir la primera reunión del año del Consejo de Seguridad y Desarrollo Económico de La Laguna, el mandatario estatal se comprometió a “seguir cuidando lo más valioso que tiene este estado, que son las familias coahuilenses”.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta el Mude nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila

Jiménez dijo que, tras iniciar con las sesiones en La Laguna, en las próximas semanas los consejos de seguridad y desarrollo económico se activarán con reuniones en el resto de las regiones.

En el encuentro se revisaron temas como seguridad, infraestructura, desarrollo económico, las acciones por el Mundial de Futbol, entre otros. El reto, señaló el gobernador, es seguir trabajando por las familias.

Destacó que se contará con un histórico presupuesto de cuatro mil millones de pesos en seguridad.

“Se arrancó el año mandando un mensaje muy importante en La Laguna y en Coahuila, donde también hay un gran trabajo coordinado con el gobierno federal, específicamente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con la Fiscalía General de la República”, dijo, al recordar la reciente visita del funcionario federal a La Laguna.

Informó que se seguirá con los operativos contra la extorsión; que se va a fortalecer el trabajo conjunto con el CNI, con la UIF y con la delegación de la FGR.

“El compromiso es muy claro: ser implacables contra la delincuencia”, manifestó y agregó que se deben mantener los indicadores, que en 2025 fueron los mejores de los últimos 30 años, con una reducción de 35 por ciento en delitos de alto impacto.

Por otro lado, destacó obras en La Laguna como el bulevar La Partida, las obras del bulevar Revolución, de El Campesino, el paso Villa Florida, el parque lineal oriente, o el Abastos Independencia.

Agregó que se tendrán más obras para este año para La Laguna con el fideicomiso del ISN, con el programa con obras sociales a pasos de gigante, con trabajos importantes de pavimento, bacheo, agua y drenaje.

Jiménez mencionó que en materia económico vienen varias inversiones para Torreón y para la región, y recalcó que cuando todo esté listo se anunciarán.

Abundó que este año se tendrán varias giras por Estados Unidos para cerrar filas con este país y con Canadá.

Para el Mundial de Fútbol, destacó que se trabaja en un proyecto que busca potenciar y capitalizar al máximo la visita del millón y medio de visitantes a este evento, con los atractivos turísticos de Coahuila, proyecto que se presentará la última semana de enero.

“Este 2026 pinta muy bien para Coahuila”, mencionó el gobernador Manolo Jiménez.