Presenta el Mude nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila

Presenta el Mude nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila

Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Investigadores del Museo del Desierto y universidades internacionales identificaron una nueva especie de dinosaurio que habitó el norte de México hace 74 millones de años

Coahuila
/ 13 enero 2026
COMPARTIR

Un equipo internacional de paleontólogos, encabezado por expertos del Museo del Desierto (MUDE) y la Universidad Humanista de las Américas, en colaboración con la University of Bath del Reino Unido, presentó oficialmente al Xenovenator espinosai, una nueva especie de dinosaurio carnívoro que habitó el norte de México hace aproximadamente 74 millones de años.

El hallazgo, publicado en la revista científica Diversity, marca un hito en el conocimiento de la evolución de los dinosaurios en Norteamérica.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo proyecta ser punto alterno de conectividad y hospedaje para el Mundial de Fútbol

$!De acuerdo con los investigadores, el Xenovenator poseía ojos grandes orientados al frente y un oído altamente desarrollado, lo que le permitía cazar en condiciones de baja iluminación.
De acuerdo con los investigadores, el Xenovenator poseía ojos grandes orientados al frente y un oído altamente desarrollado, lo que le permitía cazar en condiciones de baja iluminación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

UN CAZADOR ESPECIALIZADO Y PARIENTE DE LAS AVES

La mañana de este martes, el grupo de expertos presentó al Xenovenator, el cual pertenece a la familia de los troodóntidos, un grupo de terópodos conocidos por su cercanía evolutiva con el origen de las aves.

El paleontólogo Héctor Rivera explicó que las investigaciones indican que este ejemplar alcanzó dimensiones destacables para su grupo, con un tamaño de alrededor de tres metros de largo y un peso estimado de entre 150 y 160 kilogramos.

$!El hallazgo del Xenovenator espinosai fue publicado en la revista científica Diversity, marcando un avance relevante en el estudio de la evolución de los dinosaurios en Norteamérica.
El hallazgo del Xenovenator espinosai fue publicado en la revista científica Diversity, marcando un avance relevante en el estudio de la evolución de los dinosaurios en Norteamérica. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

“Poseía ojos muy grandes orientados hacia el frente, lo que le permitía cazar con precisión incluso en condiciones de poca luz, como los búhos. Además, contaba con un oído muy desarrollado”, declaró en entrevista.

Aunque el ejemplar principal no conservaba los dientes, el análisis de su familia indica que estos tenían forma de sierra, diseñados para sujetar presas en movimiento y evitar que escaparan.

“Al igual que otros troodóntidos, presentaba un cerebro relativamente grande en proporción a su cuerpo, lo que sugiere comportamientos complejos”, comentó Rivera.

LA TECNOLOGÍA DETRÁS DEL HALLAZGO

La identificación de esta nueva especie fue posible gracias al estudio de un endocráneo excepcionalmente preservado y restos de al menos tres individuos encontrados en la Formación Cerro del Pueblo.

Los científicos utilizaron un CT Scan (tomografía computarizada) para analizar el interior de las piezas óseas. Fue este análisis detallado el que permitió determinar que no se trataba de un dromeosáurido, como el conocido Velociraptor, sino de un género y especie completamente nuevos, debido a características únicas en las líneas de sutura y en la estructura del frontal del cráneo.

Luis Espinoza, director del Museo de Geología de la UNAM, quien estuvo presente en la rueda de prensa, destacó la importancia del hallazgo.

“Quien no conoce su historia no puede interpretar su presente y, sobre todo, ver hacia el futuro. Aquí lo que tenemos es que las rocas tienen memoria, igual que las células, y contienen los elementos de cuando se formaron: la temperatura, el clima y las condiciones de cómo era la Tierra en ese momento. Cada vez más, los geofísicos y geoquímicos nos ayudan a desentrañar esa memoria de las rocas. Por eso, cuando hablamos de organismos que tienen 74 millones de años, esto está basado en datos duros, y desde ese punto de vista podemos ver cómo era la vida en el pasado en Coahuila”, expresó.

“Conocer el pasado nos ayuda a comprender lo que vivimos. En pocas palabras, saber que las condiciones del clima actualmente pueden cambiar muy rápidamente”, añadió.

$!El paleontólogo Héctor Rivera explicó que este dinosaurio alcanzaba cerca de tres metros de longitud y un peso estimado de entre 150 y 160 kilogramos.
El paleontólogo Héctor Rivera explicó que este dinosaurio alcanzaba cerca de tres metros de longitud y un peso estimado de entre 150 y 160 kilogramos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

EL DESAFÍO DE ENCONTRAR FÓSILES EN LA SIERRA MADRE

Héctor Rivera, jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto de Saltillo, explicó por qué en México es extremadamente difícil encontrar esqueletos completos, en comparación con países como Canadá o Estados Unidos. La causa principal es la orogenia, el proceso de levantamiento de las placas terrestres que dio origen a la Sierra Madre.

“A diferencia de las planicies canadienses, donde el suelo se mantuvo estable, la geología mexicana ha provocado que la mayoría de los fósiles estén retrabajados y fragmentados”, indicó.

Además, explicó que hace 74 millones de años los ríos de la región arrastraban los cadáveres, lo que solía separar el cráneo del cuerpo antes del proceso de fosilización. De hecho, el cráneo del Xenovenator fue hallado con caracoles prehistóricos en su interior, evidencia de que la pieza ya estaba rota y sumergida antes de convertirse en piedra.

Es importante mencionar que este descubrimiento es el resultado de más de 20 años de trabajo continuo, revisando colecciones y realizando nuevas colectas en el desierto coahuilense.

TEMAS
Dinosaurios
Paleontología
A20
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Organizaciones
Mude
Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Ofcom investiga si las funciones de generación de imágenes de Grok violan las leyes de seguridad en línea del Reino Unido.

Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok