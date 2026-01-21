Presidenta del Congreso de Coahuila pide claridad institucional ante declaraciones sobre AHMSA y no politizar el tema

La presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, llamó a manejar con responsabilidad la información relacionada con el caso de Altos Hornos de México (AHMSA) y a no generar confusión entre las familias afectadas por el conflicto laboral que enfrenta la acerera.

Las declaraciones se dieron en un contexto en el que actores políticos de alcance nacional han retomado públicamente el tema de AHMSA durante visitas a distintas regiones de Coahuila, lo que, de acuerdo con la legisladora, ha derivado en mensajes que no siempre corresponden a las atribuciones reales de cada nivel de gobierno.

“En épocas electorales veremos que nos estaremos llenando de personajes nacionales que querrán visitar Coahuila para intentar dar un empujón tal vez a sus próximos candidatos”, dijo.

Comentó que el caso de la empresa corresponde al ámbito federal desde su origen. “La verdad es que si hubiesen querido arreglar el problema, pues desde un inicio lo pudieron hacer. Es un problema 100% federal que bueno, no sé no se arregló y se han estado llevando a largas”, expresó.

La diputada consideró que, ante un tema de esta magnitud, es fundamental evitar discursos que generen expectativas que no pueden cumplirse desde el ámbito estatal. “La gente conoce, la gente sabe, y la gente estará atenta”, dijo. Agregó que en Coahuila existe claridad sobre las responsabilidades institucionales.