Prevalecen quejas contra Cefereso de Ramos; esposa de interno denuncia malos tratos

El Centro Federal de Reinserción Social ubicado en Ramos Arizpe, a pesar de que ha sido constantemente colocado en el foco a nivel nacional, sigue acumulando quejas en contra por violentar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Ana, es esposa de uno de los internos que se encuentran cumpliendo una sentencia que todavía no se encuentra en definitiva y que fue trasladado del Cefereso del Altiplano a esta región desde hace tres años.

De acuerdo con el relato que les ha dado el prisionero la situación sigue siendo desfavorable pese a que recientemente fue nombrada una nueva persona para dirigir el centro, luego de que la directora Jetzael Ramírez fuera señalada por omitir actos de tortura que costaron la vida a uno de los internos.

“Estamos peor ahora. No se ha hecho nada por mejorar la situación”, dice Ana, la joven quien viaja desde Toluca, Estado de México a realizar sus visitas cada semana. Explica que recientemente su esposo fue movido del área donde se encontraba a un sector con personas de la tercera edad con enfermedades crónico degenerativas, además lo han apartado de acudir a talleres y acciones recreativas que son un derecho para las personas privadas de la libertad.

“La licenciada Susana Alvarez, es la que ha movido a las personas de los módulos violando sus derechos. La licenciada lo ha amenazado directamente abusando de su puesto, diciéndoles que ahorita van a hacer lo que ella diga”, expresa la entrevistada.

“Están pisoteando el derecho de readaptación de nuestros familiares y abusando de su poder, no tienen empatía por nadie. No es que quiera un trato especial o privilegios, es un ser humano y no voy a permitir que lo pisoteen”, dice Ana.

Hasta ahora la mujer ha presentado al menos dos quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por actos como omisiones a la atención médica, falta de alimentos y mencionó que tienen conocimiento de otras personas privadas de la libertad que han recibido malos tratos y torturas.

“Hay muchas personas que se dejan, pero nosotros no nos dejamos. Me han pedido información sobre si mi esposo ha tenido quejas, y nunca ha sido así”, detalló.

A la par también las personas que acuden a las visitas son mal tratadas en el momento del ingreso, manifestó. “Somos muchas las familias afectadas y ya estamos viendo cómo proceder legalmente”, indicó.

Actualmente, el Cefereso Número 18 con sede en Ramos Arizpe, es el que acumula la mayor cifra de quejas por violaciones a los derechos humanos, según la CNDH. Solo entre enero y abril, de las 206 quejas que ha recibido el órgano, el 55 por ciento de los casos corresponden a este centro.

Recientemente, VANGUARDIA replicó una investigación publicada por Xpectro FM llamada “Cefereso de Ramos Arizpe, sucursal del infierno”, en la que se documentó el caso de un interno que murió a golpes en dichas instalaciones; sin embargo, durante el cuestionamiento que realizó VANGUARDIA al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social sobre los hechos no se obtuvo ninguna respuesta.