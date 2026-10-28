Prevé Tomás Gutiérrez impulso económico y turístico para Ramos Arizpe con nuevos vuelos y proyectos hoteleros

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Coahuila
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    Prevé Tomás Gutiérrez impulso económico y turístico para Ramos Arizpe con nuevos vuelos y proyectos hoteleros
    Tomás Gutiérrez Merino destacó que la conectividad aérea puede impulsar el turismo y los negocios en Ramos Arizpe. REDES SOCIALES

Ramos Arizpe busca fortalecer su atractivo turístico y de negocios con dos vuelos diarios a Ciudad de México a partir de marzo y nuevos proyectos hoteleros

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe proyecta un importante impulso económico y turístico ante la oferta laboral local y las nuevas oportunidades de conectividad aérea que se consolidarán en la región.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la posición de la localidad en el mercado laboral actual. “Hay que recordar que Ramos Arizpe está en el top cinco de los mejores empleos más mejor pagados en todo México”, afirmó el edil.

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En materia de conectividad, el munícipe confirmó el incremento de frecuencias con la capital del país. “Son dos vuelos a partir de marzo. Un vuelo en la mañana, un vuelo en la tarde”, precisó sobre las operaciones programadas.

El alcalde subrayó la trascendencia de estas rutas para el desarrollo regional. “Eso nos va a ayudar a que el turismo va a empezar a fluir más en Ramos Arizpe, más en la región sureste para poder visitar Ramos Arizpe, para poder que las personas que vengan de México, de otros países o de otros lugares puedan visitar Ramos Arizpe turísticamente o también vengan a negocios”, declaró.

Respecto a las opciones internacionales, Gutiérrez Merino explicó los avances con las autoridades y aerolíneas. “En las pláticas que hemos tenido con las personas que administran el aeropuerto, estaba primero los vuelos nacionales estar afianzándolos, ya que llegara Aeroméxico, para empezar a hacer con el vuelo a Houston o a Dallas, que es uno de los vuelos internacionales que ya se tenían proyectados”, puntualizó.

El edil también resaltó las ventajas competitivas de la terminal aérea frente a opciones vecinas. “Es más fácil llegar al aeropuerto de aquí de Ramos Arizpe que al aeropuerto de Monterrey. Está mucho menos congestionado, damos mejores servicios, la carretera es más segura”, aseveró.

En relación con los tiempos de traslado, comparó los trayectos desde puntos clave de la zona metropolitana vecina. “Para llegar a Monterrey desde San Pedro al aeropuerto te metes más de una hora, y aquí de San Pedro aquí son 45 minutos”, aseguró.

Finalmente, en el rubro de hospedaje, el presidente municipal confirmó el desarrollo de nueva infraestructura hotelera en la demarcación. “Ya tenemos un hotel en puerta. Hay un proyecto para otro hotel también de la misma calidad, de cinco estrellas, que tenemos en puerta”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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