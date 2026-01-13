Prevén ajustes viales en Coahuila por Mundial de Futbol 2026

Ante el incremento en la movilidad que se prevé por el Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Coahuila trabaja en ajustes viales y de conectividad, con énfasis en la carretera Saltillo–Monterrey, una de las rutas con mayor tránsito durante el evento.

Así lo informó Blas Flores González, quien señaló que, ante la preocupación de comerciantes y restauranteros por los cierres y embotellamientos en ese tramo, el Estado ya realiza gestiones ante la Federación. “Estamos trabajando con la Federación para que esa conectividad esté en permanente supervisión, tanto en seguridad como en la fluidez”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo

Explicó que las acciones se desarrollan también en coordinación con los consulados de Estados Unidos y Canadá, ante el flujo de visitantes que se espera desde la frontera norte. “Los cónsules han estado en constante comunicación con el gobernador para hacer estas gestiones”, aseguró.

En materia de seguridad, mencionó que se mantendrá una vigilancia reforzada en el tramo carretero. “Estamos en coordinación para realizar las gestiones; desde la frontera segura, los caminos seguros y que esa conectividad de Monterrey–Saltillo esté bajo una supervisión permanente, tanto para mantener la seguridad —que sabemos que ha habido detalles del lado de Monterrey— como para la parte de la fluidez”, dijo.

Flores González adelantó que a finales de enero se presentará un plan estatal, en conjunto con los municipios de Saltillo y Torreón, que concentrará las acciones que se implementarán rumbo al Mundial. “Vamos a presentar un plan dividido en promoción, apoyo al deporte, infraestructura deportiva y eventos”, explicó.

Como parte de esta estrategia, se contempla la realización de eventos locales, así como la promoción de los Pueblos Mágicos, entre ellos Parras, Arteaga y Cuatro Ciénegas, además de la región Sureste. “Parte de la estrategia es proyectar actividades también en los Pueblos Mágicos”.

De acuerdo con lo informado, las acciones comenzarán a desplegarse entre febrero y marzo, con una integración a la temporada de Semana Santa, ante el aumento previsto en el tránsito vehicular y la llegada de visitantes por el Mundial de Futbol 2026.