Prevén entre 53 y 56 frentes fríos para la próxima temporada en Coahuila

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    Prevén entre 53 y 56 frentes fríos para la próxima temporada en Coahuila
    Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, informó sobre el pronóstico de frentes fríos para la próxima temporada. SERGIO SOTO
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por Sergio Soto

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Protección Civil estatal anticipa una temporada de bajas temperaturas que se extenderá del 15 de septiembre de 2026 al 15 de mayo de 2027

Coahuila espera entre 53 y 56 frentes fríos durante la temporada que inicia este 15 de septiembre y se extiende hasta el 15 de mayo, informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil del Estado.

El funcionario señaló que la dependencia mantendrá vigilancia de las condiciones meteorológicas conforme avance la temporada y de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Durán añadió que los datos proporcionados por Conagua apuntan a la posibilidad de temperaturas particularmente bajas durante la próxima temporada. “Algunos datos de Conagua nos dicen que podría ser uno de los inviernos más fríos”, comentó.

Ante este panorama, Protección Civil mantendrá el monitoreo de las condiciones, particularmente ante los descensos de temperatura que pudieran presentarse en las distintas regiones de Coahuila.

El subsecretario señaló que los fenómenos meteorológicos registrados durante el año han mostrado variaciones importantes, entre ellos las lluvias, y mencionó que se han registrado alrededor de 70 milímetros más de precipitación en comparación con 2025. Por el momento, explicó, las lluvias recientes en la Región Sureste no han ocasionado afectaciones mayores.

Durán indicó que las autoridades estatales permanecerán pendientes de la evolución de la temporada y de los avisos meteorológicos que emita Conagua.

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Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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