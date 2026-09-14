Prevén entre 53 y 56 frentes fríos para la próxima temporada en Coahuila

El funcionario señaló que la dependencia mantendrá vigilancia de las condiciones meteorológicas conforme avance la temporada y de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Coahuila espera entre 53 y 56 frentes fríos durante la temporada que inicia este 15 de septiembre y se extiende hasta el 15 de mayo, informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil del Estado.

Durán añadió que los datos proporcionados por Conagua apuntan a la posibilidad de temperaturas particularmente bajas durante la próxima temporada. “Algunos datos de Conagua nos dicen que podría ser uno de los inviernos más fríos”, comentó.

Ante este panorama, Protección Civil mantendrá el monitoreo de las condiciones, particularmente ante los descensos de temperatura que pudieran presentarse en las distintas regiones de Coahuila.

El subsecretario señaló que los fenómenos meteorológicos registrados durante el año han mostrado variaciones importantes, entre ellos las lluvias, y mencionó que se han registrado alrededor de 70 milímetros más de precipitación en comparación con 2025. Por el momento, explicó, las lluvias recientes en la Región Sureste no han ocasionado afectaciones mayores.

Durán indicó que las autoridades estatales permanecerán pendientes de la evolución de la temporada y de los avisos meteorológicos que emita Conagua.