Previo a resultados del PJF para Coahuila, candidatos preparan impugnaciones por malas y confusas sumatorias

En tanto el INE se prepara para revelar formalmente el proyecto que reconoce a los ganadores de la contienda judicial para los cargos del Poder Judicial de la Federación en Coahuila, algunos de los candidatos ya comenzaron a preparar sus recursos de inconformidad, señalando inequidad y múltiples fallos en la sumatoria de votos.

Aunque todavía no se formaliza quiénes ocuparán los 19 cargos de magistratura que se decidieron para los Tribunales Colegiados de este, que es el Octavo Circuito Judicial, el INE ya extendió un anteproyecto donde se enlistan los nombramientos que serían otorgados en la sesión a celebrarse en los próximos días.

En el documento preliminar se reconoce como ganadores a María García, Jonás Segura, Marcela Rubio, Arnoldo Alvarado y María Sifuentes para integrar las magistraturas en tribunales de materia mixta; mientras que para las materias civil y laboral, se reconoce a Elda Carral, Jorge García, Yolanda Delgado, Claudia Delgado, José Martínez y Adrián Covarrubias.

Por otro lado, en las materias penal y administrativa, se reconoce a María Guadalupe Carranza, Alberto Santamaría, Jazmín Ramos, María Cobos y Guillermo Fernández; en administrativa y civil a Olga Montoya y Alejandro Camacho Gil; y en penal y laboral a Nuvia Aguillón.

Mientras estos candidatos se preparan para recibir las constancias de mayoría, otros, como el abogado saltillense Luis Alberto Cázares, ya preparan una impugnación contra lo que serían los resultados definitivos, al considerar que en la sumatoria se aplicaron criterios que violentan derechos esenciales, derivados de una distritación errónea por parte del INE.

Cázares detalla que al momento de registrarse en la contienda, se preveía que la participación electoral se realizaría conforme a los circuitos ya establecidos en Coahuila, que cuentan únicamente con dos sedes: Saltillo y Torreón. Sin embargo, la distritación acordada por el INE dividió el territorio con criterios distintos, lo cual, asegura, generó ventajas para unos y desventajas para otros.

“Simplemente esta distritación cayó en una arbitrariedad tan grande como que yo ni siquiera pude votar por mí mismo, ni mi familia. Me inscribí para un circuito donde vivo, donde me desarrollo, etcétera. Desde ahí se coartó el derecho a ser votado”, expresó.

En su caso, el proyecto del INE reconoció como ganador a un contrincante que obtuvo cerca de 17 mil votos menos que él. Aunque por porcentaje también figura entre los ganadores, su triunfo no se reconoce debido a que los cargos se asignan por distrito y no por circuito, como opera en realidad el Poder Judicial Federal.

“Aquí ni porcentualmente ni en números absolutos me ganó el contrincante. Pero a mí me tocó ir a lugares como Químicas del Rey y muchos otros ejidos. El problema es que se gana cada distrito, no cada circuito, cuando al final se imparte justicia en todo el estado. Es como si divides a los candidatos a gobernador: unos para un distrito y otros para otro”, indicó.

En un caso similar, otra candidata quedó fuera de la lista a pesar de haber obtenido más votos. Aunque su porcentaje no fue suficiente para ser reconocida como ganadora, también prepara una impugnación.

“También vemos que existen criterios de paridad que prácticamente imponen los cargos, y no es que esté mal, pero tampoco está bien que un candidato gane sobre otro habiendo obtenido menos votos. No hay un caso así en Coahuila, pero en la misma boleta se observa esa posibilidad, que finalmente se presta para que las personas sean impuestas, desechando el interés de la Reforma”, sostuvo.