PRI Coahuila avanza en definición de perfiles para elecciones del 7 de junio

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    PRI Coahuila avanza en definición de perfiles para elecciones del 7 de junio
    Carlos Humberto Robles Loustaunau afirmó que el PRI en Coahuila avanza con criterios definidos en la selección de perfiles rumbo a las próximas elecciones VANGUARDIA

El dirigente estatal del tricolor afirma que el partido ya perfila candidaturas con criterios claros, priorizando arraigo, trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, Carlos Humberto Robles Loustaunau, aseguró que el instituto político avanza con firmeza en la definición de perfiles rumbo a las próximas elecciones, al señalar que el proceso interno se encuentra en una fase avanzada y con criterios previamente establecidos.

El dirigente precisó que, aunque algunos nombres han comenzado a circular en el ámbito público, estos “no están lejos de la realidad”, lo que —dijo— evidencia que el partido ya tiene claridad sobre las figuras que podrían encabezar las candidaturas. No obstante, evitó confirmar aspirantes específicos y subrayó que se respetarán los tiempos legales y los mecanismos internos de selección.

‘GENTE QUE TRABAJE EN TERRITORIO’

Robles Loustaunau explicó que el perfil idóneo deberá cumplir con requisitos puntuales: contacto permanente con la ciudadanía, trabajo territorial comprobado, arraigo priista y convicción partidista. “Tiene que ser gente que trabaje en territorio, que tenga identidad con el partido y que esté cercana al pueblo”, enfatizó.

Asimismo, confirmó que en los casos donde la legislación lo permita se valorará la posibilidad de reelección, con el objetivo de postular perfiles competitivos que den continuidad a proyectos y resultados. Añadió que la meta es consolidar una estructura sólida en todas las regiones del estado.

Con este panorama, el PRI en Coahuila entra en una etapa de organización estratégica orientada a fortalecer su presencia territorial y preparar candidaturas alineadas con las demandas ciudadanas de cara a la próxima contienda electoral.

