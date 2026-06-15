PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas

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    PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas
    El PRI Coahuila sostuvo que la diferencia registrada en las urnas refleja una decisión clara del electorado y llamó a respetar los resultados oficiales. ARCHIVO

Señala que la amplia diferencia en las votaciones refleja una decisión ciudadana inequívoca y llama a preservar la confianza institucional

Desde el PRI Coahuila expresamos nuestra preocupación ante la decisión de Morena de impugnar una elección que fue ejemplar, pacífica, transparente y cuyos resultados fueron absolutamente contundentes.

Las y los coahuilenses hablaron con claridad. Más del 51 por ciento de la ciudadanía participó en la jornada electoral, se instalaron todas las casillas, se realizaron los cómputos y recuentos previstos por la ley, y las autoridades electorales dieron cuenta de un proceso ordenado y democrático.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/aqui-hay-democracia-y-hay-que-respetarla-responde-gobernador-de-coahuila-a-impugnaciones-de-morena-y-pt-NH21407875

Los resultados no dejan espacio para la duda. La Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo cerca de 700 mil votos contra poco más de 320 mil de Morena y sus aliados. La diferencia fue superior a los 30 puntos porcentuales. Se ganaron los 16 distritos locales y en varios de ellos los márgenes fueron de dos, tres y hasta cuatro votos contra uno.

Por ello, resulta preocupante que Morena pretenda cuestionar una decisión tan clara de la ciudadanía. Los recursos legales son un derecho y deben respetarse, pero utilizar las impugnaciones para intentar desacreditar instituciones y sembrar dudas sobre una elección tan contundente es una señal preocupante para nuestra democracia.

Más aún, si hoy cuestionan una elección en la que fueron derrotados por más de 30 puntos y cientos de miles de votos, es legítimo preguntarse cuál será su actitud en futuros procesos electorales con resultados más cerrados. La democracia exige competir con firmeza, pero también saber reconocer los resultados cuando la ciudadanía se expresa de manera clara.

Desde el PRI Coahuila defenderemos las instituciones, la legalidad y cada uno de los votos emitidos por las y los ciudadanos. Los coahuilenses decidieron respaldar la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y el trabajo en equipo.

La voluntad popular ya se expresó. En democracia, respetar el voto ciudadano no es una opción; es una obligación.

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