PRI Coahuila se declara listo para la contienda electoral de 2026

MATAMOROS, COAH.- Con un llamado a la unidad, al trabajo territorial y a la convicción priista, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, encabezó este fin de semana el Consejo Político Municipal en Matamoros, donde afirmó que el partido se encuentra preparado para competir, ganar y dar la batalla electoral rumbo a 2026. En lo que representó la primera actividad partidista del año, se llevó a cabo la entrega de nombramientos a las estructuras del tricolor, acto en el que Robles Loustaunau reconoció la fortaleza organizativa del PRI y el papel de su militancia, a la que calificó como el principal activo del partido por su presencia permanente en las calles y su defensa constante de las causas sociales.

Durante su mensaje, el dirigente estatal destacó el liderazgo del primer priista municipal y alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez "El Charro", así como la presencia del diputado local Raúl Onofre y de Diego Rodríguez, Gabriel Elizondo y Fernando Gutiérrez, a quienes agradeció su trabajo y compromiso en favor del fortalecimiento del partido. Carlos Robles subrayó que el PRI llega a este nuevo proceso electoral con la frente en alto y con un ánimo ganador, respaldado —dijo— por los resultados de los gobiernos priistas en Coahuila. En ese contexto, afirmó que la entidad cuenta con el mejor gobernador de México, Manolo Jiménez Salinas, de quien destacó su visión, su enfoque en seguridad, desarrollo y resultados tangibles para la ciudadanía. "En Coahuila la seguridad se garantiza, el desarrollo se construye y el trabajo se demuestra con hechos", expresó el dirigente, al señalar que esta misma visión se refleja en Matamoros gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y el municipal, lo que se traduce en mayores condiciones de seguridad, generación de empleo y obra pública. Robles Loustaunau fue enfático al señalar que, frente a una oposición dividida y polarizada, el PRI apuesta por la unidad, el trabajo y los resultados, reiterando que el tricolor sigue siendo el partido de las causas sociales y el que sabe gobernar.