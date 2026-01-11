PRI Coahuila se declara listo para la contienda electoral de 2026

Coahuila
/ 11 enero 2026
    PRI Coahuila se declara listo para la contienda electoral de 2026
    Carlos Robles Loustaunau encabezó el Consejo Político Municipal del PRI en Matamoros, primera actividad partidista del año. FOTO: CORTESÍA

Al encabezar el Consejo Político Municipal en Matamoros, el dirigente estatal del tricolor, Carlos Robles Loustaunau, llamó a la unidad y al trabajo territorial

MATAMOROS, COAH.- Con un llamado a la unidad, al trabajo territorial y a la convicción priista, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, encabezó este fin de semana el Consejo Político Municipal en Matamoros, donde afirmó que el partido se encuentra preparado para competir, ganar y dar la batalla electoral rumbo a 2026.

En lo que representó la primera actividad partidista del año, se llevó a cabo la entrega de nombramientos a las estructuras del tricolor, acto en el que Robles Loustaunau reconoció la fortaleza organizativa del PRI y el papel de su militancia, a la que calificó como el principal activo del partido por su presencia permanente en las calles y su defensa constante de las causas sociales.

$!Este fin de semana, el PRI llevó a cabo el Consejo Político Municipal de Matamoros, Coahuila.
Este fin de semana, el PRI llevó a cabo el Consejo Político Municipal de Matamoros, Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Durante su mensaje, el dirigente estatal destacó el liderazgo del primer priista municipal y alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez “El Charro”, así como la presencia del diputado local Raúl Onofre y de Diego Rodríguez, Gabriel Elizondo y Fernando Gutiérrez, a quienes agradeció su trabajo y compromiso en favor del fortalecimiento del partido.

Carlos Robles subrayó que el PRI llega a este nuevo proceso electoral con la frente en alto y con un ánimo ganador, respaldado —dijo— por los resultados de los gobiernos priistas en Coahuila. En ese contexto, afirmó que la entidad cuenta con el mejor gobernador de México, Manolo Jiménez Salinas, de quien destacó su visión, su enfoque en seguridad, desarrollo y resultados tangibles para la ciudadanía.

“En Coahuila la seguridad se garantiza, el desarrollo se construye y el trabajo se demuestra con hechos”, expresó el dirigente, al señalar que esta misma visión se refleja en Matamoros gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y el municipal, lo que se traduce en mayores condiciones de seguridad, generación de empleo y obra pública.

Robles Loustaunau fue enfático al señalar que, frente a una oposición dividida y polarizada, el PRI apuesta por la unidad, el trabajo y los resultados, reiterando que el tricolor sigue siendo el partido de las causas sociales y el que sabe gobernar.

$!Militancia priista respaldó el mensaje de la dirigencia estatal.
Militancia priista respaldó el mensaje de la dirigencia estatal. FOTO: CORTESÍA

De cara a los próximos comicios, aseguró que el PRI está listo para competir y ganar, al afirmar que en la contienda que se avecina Morena “jugará de visitante”, al enfrentarse —dijo— a la estructura más fuerte y organizada del País.

Finalmente, llamó a la militancia a seguir haciendo política con pasión, causa y corazón, y cerró su mensaje entre consignas de apoyo al PRI, al PRI de Matamoros y al gobernador Manolo Jiménez, rematando con una frase que arrancó aplausos entre los asistentes: “Tenemos PRI pa’ rato... ¡tenemos PRI pa’ mucho rato!”.

Temas


Elecciones Coahuila
Partidos políticos

Localizaciones


Matamoros

Organizaciones


PRI Coahuila

