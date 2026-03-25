PAN Coahuila lanza convocatoria y abre candidaturas ciudadanas para diputados

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    PAN Coahuila lanza convocatoria y abre candidaturas ciudadanas para diputados
    El proceso contempla la participación directa de perfiles ciudadanos en la contienda electoral. CORTESÍA

El registro será del 24 de marzo al 2 de abril, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, con cita previa en el Comité Estatal

Una apertura en el proceso de selección encendió el escenario político en Coahuila, luego de que el Partido Acción Nacional anunciara que permitirá el acceso total de ciudadanos a sus candidaturas para diputaciones locales en las próximas elecciones.

La medida surge tras la directriz emitida a nivel nacional, donde el dirigente Jorge Romero confirmó que el partido abrirá el 100% de sus espacios a perfiles ciudadanos, con el argumento de ampliar la participación en la vida pública. Bajo este esquema, cualquier persona interesada en competir por una diputación local podrá integrarse al proceso interno del partido.

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En Coahuila, la convocatoria ya fue activada. La dirigencia estatal, encabezada por Elisa Maldonado, informó que el registro estará disponible durante un periodo limitado, del 24 de marzo al 2 de abril, en horarios establecidos que van de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

El proceso se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones del Comité Estatal, ubicadas sobre la avenida El Rosario, donde los aspirantes deberán acudir con cita previa para formalizar su inscripción. Además, se indicó que los detalles de la convocatoria podrán consultarse a través de la página oficial del partido en la entidad.

La apertura total de candidaturas representa un cambio en la dinámica interna del partido, al permitir que perfiles externos puedan competir sin restricciones dentro del proceso de selección. Este mecanismo busca integrar a ciudadanos interesados en participar directamente en la contienda electoral.

El llamado está dirigido a personas que busquen contender por una diputación local, sin que se establezcan filtros adicionales más allá de los requisitos contemplados en la convocatoria oficial. La estrategia contempla sumar perfiles ciudadanos al proceso electoral en curso.

El anuncio ocurre en un contexto de reorganización interna en distintos partidos políticos, donde se han impulsado esquemas de mayor apertura para ampliar la base de participación. En este caso, el PAN en Coahuila formalizó el arranque del proceso con la publicación de su convocatoria y la habilitación de fechas para registro.

Con el calendario en marcha, los aspirantes deberán cumplir con los tiempos establecidos para integrarse al proceso, en una etapa que marcará la definición de candidaturas rumbo a la elección local.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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