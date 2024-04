Primero feminista que política afirma activista de Saltillo y dice que no a dos partidos

No el poder, aclara, adquisitivo, sino un poder facultativo de poder hacer, ayudar, cambiar, legislar en pro de la sociedad en su conjunto.

“Pero con toda la claridad, congruencia, conciencia ética del mundo, que siempre insisto en tener y que me caracteriza en cada paso de mi actuar, tengo muy claro que mi partido son las mujeres y mi activismo es y será desde el feminismo. Siento que me debo a las mujeres que nos buscan pidiendo auxilio porque están siendo víctimas de violencia”.

“Agradezco infinitamente las oportunidades, las propuestas que se me han hecho desde años anteriores, de diferentes partidos”, dijo.

Hace algunas semanas, antes de que empezara todo eso de las campañas y los debates electorales, representantes de varios partidos buscaron a Yunuen Castillo Menchaca para proponerle que fuera su candidata abanderada a puestos públicos y ella dijo que no.

“De poder hacer cambios tangibles para la vida, yo hablo específicamente de las niñas y de las mujeres, pero son impactos que tienen un beneficio para toda la sociedad. Y si bien es importante que desde un puesto político, siendo alcaldesas o diputadas, regidora, pudiéramos hacer más cosas para ayudar a las mujeres, la vedad sí me encantaría, pero también creo en los tiempos y en las circunstancias...”.

Por eso cuando la invitaron para competir por un puesto político dijo que no, más allá de los colores, piensa, y más allá de los partidos están las mujeres y sus derechos.

“Agradezco, pero he tenido que declinar estas invitaciones que se me hicieron, reiterando mi compromiso de que voy a seguir trabajando siempre desde todos los espacios que me sean posibles por y para las mujeres”.

Reitera que las mujeres se requieren unas a otras dentro del sistema, pero con autonomía política, física, económica.

Declaró, no obstante, que el hecho de que se considere a las mujeres para ocupar un cargo público es el reflejo del gran avance que han tenido en los diversos ámbitos.

“Es inevitable no ver la fuerza, el poder, el impacto que tiene el movimiento feminista. Lo podemos ver en esta marcha del 8 de Marzo que éramos miles de mujeres, más de 12 mil, tomando las calles, alzando la voz. La verdad, siendo honesta, qué político, cuál partido no quisiera tener un mitin con ese número de mujeres, esa convocatoria”.