Promueve DIF Coahuila limitar uso de celulares en escuelas por adicciones digitales

La presidenta honoraria del DIF Coahuila , Liliana Salinas Valdés, señaló que el uso desmedido de estos dispositivos deteriora la convivencia familiar y escolar, por lo que consideró urgente impulsar medidas de regulación y concientización.

El DIF Coahuila alertó sobre el incremento de las adicciones digitales en menores de edad y anunció que promueve limitar el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos de la entidad.

”Lo que nosotros ahorita estamos promoviendo desde el DIF Coahuila es el uso limitado de los celulares, sobre todo en nuestros niños y en nuestras niñas”, declaró la funcionaria estatal.

Salinas Valdés advirtió que ya se presentan casos de dependencia a dispositivos electrónicos a edades muy tempranas, una situación que, dijo, debe atenderse desde los hogares mediante el ejemplo de madres y padres de familia.

”Tenemos que evitar desarrollar adicciones digitales que ya se están presentando. Yo sí invito a que, con nuestros hijos y nuestras hijas, nosotros mismos nos midamos en el uso del celular”, puntualizó.

Como parte de la estrategia integral de salud mental en Coahuila, se prevé el lanzamiento de una campaña estatal para concientizar sobre los riesgos de utilizar las pantallas electrónicas como sustitutos de la atención y convivencia familiar.

”Las tablets y todos estos dispositivos son instrumentos muy valiosos, pero hay que saberlos medir y controlar; no pueden ser la nana de nuestros hijos porque ahora es muy fácil”, sentenció la presidenta del organismo.