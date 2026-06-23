Garantizan pago puntual a pensionados del magisterio en Coahuila

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    Garantizan pago puntual a pensionados del magisterio en Coahuila
    Osvaldo Aguilar señaló que la DIPETRE atiende entre 10 y 15 personas al día en la región sureste y reiteró que todos los trámites relacionados con jubilaciones y pensiones son gratuitos y directos. VANGUARDDIA

De enero a junio de 2026, la DIPETRE incorporó a 290 nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios del sistema educativo estatal

Al corte de enero a junio de 2026, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) incorporó a 290 nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios del sistema educativo estatal, garantizando el pago puntual de sus derechos adquiridos.

Osvaldo Aguilar, titular de la DIPETRE en Coahuila, explicó que este grupo incluye las cuentas institucionales de la Sección 38, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, dispersando los recursos en tiempo y forma.

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”En Coahuila están salvaguardados los derechos adquiridos, derivado también de la condición laboral y de la evolución salarial que tuvieron cada una y cada uno de los compañeros que deciden aplicar para ser beneficiarios de pensión”, afirmó Aguilar.

El funcionario estatal detalló que la nómina global de las tres cuentas institucionales oscila entre los 240 y 250 millones de pesos mensuales, recurso que beneficia directamente a cerca de 12 mil familias de trabajadores coahuilenses.

Ante el riesgo de intermediarios, Aguilar recordó que todos los trámites son gratuitos y directos, ya sea a través del sindicato o en las oficinas centrales ubicadas en la calle Bravo número 383, en el centro de Saltillo, donde se encuentra la sede histórica de la dependencia.

”Considero que esta ubicación, para lo que representan 4 mil 300 jubilados en la región sureste, es estratégica para que estén más cerca y puedan realizar sus trámites de manera directa con nosotros”, apuntó el funcionario.

Finalmente, el titular de la DIPETRE informó que la dependencia atiende entre 10 y 15 personas diariamente en la región sureste y genera una recaudación anual de entre 100 y 110 millones de pesos por concepto de recuperación del fondo de préstamos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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